Çukur 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Sezon finaline 3 bölüm kala Çukur yeni bölümde Selim'den art arda itiraflar geliyor. Kardeşi Yamaç'a övgüler dizen Selim, Yamaç'ın aralarındaki en masum insan olduğunu söylüyor. Öte yandan ağabeyinin ihanetini öğrenen Yamaç büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Çukur yeni bölümüyle 28 Mayıs Pazartesi akşamı Show TV ekranlarında...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir. Yeni bölümde taşlar yerinden oynarken, adrenalin de giderek artacak.







