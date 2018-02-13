Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Çukur'da bomba 'Kürt İdris' detayı!

'Çukur' dizisinin karizmatik babası 'İdris Koçovalı' karakterinin ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiğini oğlu Ali Özbir (Esra Erol'un eşi) doğruladı

13 Şubat 2018, Salı 18:11
Çukur'da bomba 'Kürt İdris' detayı!
Bir youtube kanalında 'Çukur' dizisindeki 'İdris Koçovalı' karakterinin, ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiği iddia edildi. Ünlü kabadayının oğlu Ali Özbir, söylenenlerin kimsenin bilmediği ve gerçek bilgiler olduğunu doğruladı ve en yakın zamanda 'Çukur' dizisinin senaristiyle bu bilgileri nereden aldıklarını öğrenmek için iletişime geçeceğini açıkladı.

1937’de doğduğu Kars’tan İstanbul’a gelip iş hayatına Aksaray’da komi olarak başlayan İdris Özbir, 6 yaşında annesini kaybetmiş ve dedesi tarafından büyütülmüştü. 'Çukur' dizisinin ilk bölümünde yaşına ve tüm gücüne rağmen pazarcılık yapan Koçovalı ile benzerlikler burada başlıyor. Karakter, Koçovalı mahallesinde uyuşturucuya 'hayır' diyor. Anlatılanlara göre, İdris Özbir'in de uyuşturucu ve kötü alışkanlıklara hayatı boyunca karşı durduğu belirtiliyor.



KOÇOVALI İDRİS VE KÜRT İDRİS ARASINDAKİ BENZERLİK
 
Dizinin ilk bölümünde Bülent Ersoy, Koçovalı’ya özel konser veriyor. Kürt İdris'in de gerçek hayatta Bülent Ersoy ile böyle bir ortamı olduğu kaydediliyor. Ünlü kabadayı, sanat dünyasından da İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney'le doslukları ile biliniyor. Sunucu Esra Erol’un kayınbabası olan İdris Özbir, 2002 yılında akciğer kanserinden vefat etmişti.
 
Ayrıca İdris Özbir’in hayat hikayesinin, yakın zamanda film yapılacağı bekleniyor. (İHA)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Rüçhan Adlı Türkan Şoray'a da Nebahat Çehre'ye de aynı aşk kartlarını almış

Rüçhan Adlı Türkan Şoray'a da Nebahat Çehre'ye de aynı aşk kartlarını almış
Victoria Lopyreva kimdir? Victoria Lopyreva'nın seksi fotoğrafları! Victoria Lopyreva tribünleri salladı

Victoria Lopyreva kimdir? Victoria Lopyreva'nın seksi fotoğrafları! Victoria Lopyreva tribünleri salladı
Amerikalı pop şarkıcısı Vic Damone hayatını kaybetti (Vic Damone kimdir?)

Amerikalı pop şarkıcısı Vic Damone hayatını kaybetti (Vic Damone kimdir?)
Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar kimdir? Rüzgar Erkoçlar rapçi oldu!

Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar kimdir? Rüzgar Erkoçlar rapçi oldu!

İşte benim zengin hayatım

İşte benim zengin hayatım
Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor (Gökçe Akyıldız kimdir?)

Kırgın Çiçekler'in Songül'ü Gökçe Akyıldız diziden ayrılıyor (Gökçe Akyıldız kimdir?)
Mehmet Akif Alakurt kimdir? Mehmet Akif Alakurt nereli?

Mehmet Akif Alakurt kimdir? Mehmet Akif Alakurt nereli?
Mehmet Akif Alakurt'tan olay sözler! Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Mehmet Akif Alakurt'tan olay sözler! Mehmet Akif Alakurt kimdir?
Herkes Survivor Birsen Bekgöz'ü merak ediyor! Birsen Bekgöz evli mi?

Herkes Survivor Birsen Bekgöz'ü merak ediyor! Birsen Bekgöz evli mi?
Youtuber Orkun Işıtmak Inna’ya evlenme teklifi etti

Youtuber Orkun Işıtmak Inna’ya evlenme teklifi etti
Nurgül Yeşilçay da estetik kurbanı oldu (Güzelleşmek için bıçak altına yatıp estetik olan ünlüler)

Nurgül Yeşilçay da estetik kurbanı oldu (Güzelleşmek için bıçak altına yatıp estetik olan ünlüler)