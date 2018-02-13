Çukur'da bomba 'Kürt İdris' detayı!

Büşra Kamış

Bir youtube kanalında 'Çukur' dizisindeki 'İdris Koçovalı' karakterinin, ünlü kabadayı Kürt İdris’in hayatından esinlenildiği iddia edildi. Ünlü kabadayının oğlu Ali Özbir, söylenenlerin kimsenin bilmediği ve gerçek bilgiler olduğunu doğruladı ve en yakın zamanda 'Çukur' dizisinin senaristiyle bu bilgileri nereden aldıklarını öğrenmek için iletişime geçeceğini açıkladı.1937’de doğduğu Kars’tan İstanbul’a gelip iş hayatına Aksaray’da komi olarak başlayan İdris Özbir, 6 yaşında annesini kaybetmiş ve dedesi tarafından büyütülmüştü. 'Çukur' dizisinin ilk bölümünde yaşına ve tüm gücüne rağmen pazarcılık yapan Koçovalı ile benzerlikler burada başlıyor. Karakter, Koçovalı mahallesinde uyuşturucuya 'hayır' diyor. Anlatılanlara göre, İdris Özbir'in de uyuşturucu ve kötü alışkanlıklara hayatı boyunca karşı durduğu belirtiliyor.Dizinin ilk bölümünde Bülent Ersoy, Koçovalı’ya özel konser veriyor. Kürt İdris'in de gerçek hayatta Bülent Ersoy ile böyle bir ortamı olduğu kaydediliyor. Ünlü kabadayı, sanat dünyasından da İbrahim Tatlıses, Yılmaz Güney'le doslukları ile biliniyor. Sunucu Esra Erol’un kayınbabası olan İdris Özbir, 2002 yılında akciğer kanserinden vefat etmişti.Ayrıca İdris Özbir’in hayat hikayesinin, yakın zamanda film yapılacağı bekleniyor. (İHA)