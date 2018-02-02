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Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)

Show TV'de ekrana gelen fenomen dizi Çukur'un kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. İşte Çukur'un yeni yakışıklısı Alperen Duymaz...

02 Şubat 2018, Cuma 17:39
Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)
Ay Yapım imzalı, Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna Bodrum Masalı ile yıldızı parlayan Alperen Duymaz katıldı.

Geçen yıl Ay Yapım’la el sıkışan Alperen Duymaz, önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Show TV'nin Çukur dizisinde Sena rolüne hayat veren Dilan Çiçek Deniz’in abisini oynayacak.



Güzel oyuncuyla geçen yıl Bodrum Masalı dizisinde de beraber kamera karşısına geçen Alperen Duymaz, Çukur dizisinde psikopat bir polis rolünü canlandıracak. 

Genç oyuncunun, geçen yaz Konya’da çektiği Direniş Karatay filmi ise 9 Mart’ta gösterime girecek. (Medyatava)


ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?


1992 yılında Ankara'da doğan Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile kariyerine adım attı. Daha Sonra Bodrum Masalı dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

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