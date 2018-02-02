Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)

Ay Yapım imzalı, Sinan Öztürk’ün
yönetmen koltuğunda oturduğu Çukur
dizisinin oyuncu kadrosuna Bodrum Masalı
ile yıldızı parlayan Alperen Duymaz
katıldı.
Geçen yıl Ay Yapım’la el sıkışan Alperen Duymaz,
önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Show TV'nin Çukur dizisinde Sena rolüne hayat veren Dilan Çiçek Deniz’in abisini oynayacak.
Güzel oyuncuyla geçen yıl Bodrum Masalı
dizisinde de beraber kamera karşısına geçen Alperen Duymaz, Çukur dizisinde psikopat bir polis rolünü canlandıracak.
Genç oyuncunun, geçen yaz Konya’da çektiği Direniş Karatay
filmi ise 9 Mart’ta gösterime girecek. (Medyatava)
ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?
1992 yılında Ankara'da doğan Alperen Duymaz,
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu.
Tatlı Küçük Yalancılar
dizisi ile kariyerine adım attı. Daha Sonra Bodrum Masalı
dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.
Alperen Duymaz ve Burcu Özberk el ele
Çiğdem Saltık