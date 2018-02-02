Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde

Elif Bayram

Ay Yapım imzalı,yönetmen koltuğunda oturduğudizisinin oyuncu kadrosunaile yıldızı parlayankatıldı.Geçen yıl Ay Yapım’la el sıkışanönümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Show TV'nin Çukur dizisinde Sena rolüne hayat veren Dilan Çiçek Deniz’in abisini oynayacak.Güzel oyuncuyla geçen yıldizisinde de beraber kamera karşısına geçen Alperen Duymaz, Çukur dizisinde psikopat bir polis rolünü canlandıracak.Genç oyuncunun, geçen yaz Konya’da çektiğifilmi ise 9 Mart’ta gösterime girecek. (Medyatava)