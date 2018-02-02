Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde

Ay Yapım imzalı, Sinan Öztürk’ün
yönetmen koltuğunda oturduğu Çukur
dizisinin oyuncu kadrosuna Bodrum Masalı
ile yıldızı parlayan Alperen Duymaz
katıldı.
Geçen yıl Ay Yapım’la el sıkışan Alperen Duymaz,
önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Show TV'nin Çukur dizisinde Sena rolüne hayat veren Dilan Çiçek Deniz’in abisini oynayacak.
Güzel oyuncuyla geçen yıl Bodrum Masalı
dizisinde de beraber kamera karşısına geçen Alperen Duymaz, Çukur dizisinde psikopat bir polis rolünü canlandıracak.
Genç oyuncunun, geçen yaz Konya’da çektiği Direniş Karatay
filmi ise 9 Mart’ta gösterime girecek. (Medyatava)
Elif Bayram