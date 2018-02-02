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Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde

Show TV'de ekrana gelen fenomen dizi Çukur'un kadrosuna bomba bir isim dahil oldu. İşte Çukur'un yeni yakışıklısı Alperen Duymaz...

02 Şubat 2018, Cuma 13:49
Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde
Ay Yapım imzalı, Sinan Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna Bodrum Masalı ile yıldızı parlayan Alperen Duymaz katıldı.

Geçen yıl Ay Yapım’la el sıkışan Alperen Duymaz, önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan Show TV'nin Çukur dizisinde Sena rolüne hayat veren Dilan Çiçek Deniz’in abisini oynayacak.

Güzel oyuncuyla geçen yıl Bodrum Masalı dizisinde de beraber kamera karşısına geçen Alperen Duymaz, Çukur dizisinde psikopat bir polis rolünü canlandıracak. 

Genç oyuncunun, geçen yaz Konya’da çektiği Direniş Karatay filmi ise 9 Mart’ta gösterime girecek. (Medyatava)


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