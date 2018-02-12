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Çukur dizisi 16.bölümüne damga vuran sahne (Yamaç İdris Koçovalı'yı vazgeçiriyor)

Show TV ekranlarında yoğun bir ilgiyle takip edilen dizi Çukur 16. bölüm ile izleyicisiyle buluştu. Her bölümü nefes kesen dizinin 16. bölümüne İdris ve Vartolu'nun silah sahnesi damga vurdu

12 Şubat 2018, Pazartesi 23:06
Çukur dizisi 16.bölümüne damga vuran sahne (Yamaç İdris Koçovalı'yı vazgeçiriyor)
Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 

NEFES KESEN SAHNE


16. bölümde Vartolu ve İdris Koçovalı'nın birbirlerine silah çekmesi üzerine Yamaç araya girdi. Babasını ikna ederek Vartolu'dan uzak tuttu.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?


Çukur 15. son bölümde, Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur.

Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir.

Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Mahallede artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.


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