Çukur dizisi 16.bölümüne damga vuran sahne (Yamaç İdris Koçovalı'yı vazgeçiriyor)

NEFES KESEN SAHNE

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mine Bozkurt

Show TV'de yayınlanandizisi pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.16. bölümde Vartolu ve İdris Koçovalı'nın birbirlerine silah çekmesi üzerine Yamaç araya girdi. Babasını ikna ederek Vartolu'dan uzak tuttu.Çukur 15. son bölümde, Vartolu’nun ağabeyi olduğunu öğrenen Yamaç, yaşadığı hayal kırıklığı ve şokla darmaduman olur.Babasının geçmişi ile yüzleşen Yamaç ile İdris arasında büyük fırtına kopmak üzeredir. En yakınları tarafından sırtından bıçaklandığını anlayan İdris ise yapacağı hamleyi düşünmektedir.Merhametli davranıp anlayışla mı karşılayacak, yoksa taş taş üstünde bırakmayacak mı? Mahallede artık hiçbir şey eskisi gibi değildir ve mahallenin aynı zamanda Koçovalı Ailesi’nin temelindeki güven onarılmayacak şekilde sarsılmıştır.