Çukur dizisi oyuncusu Harun Kandemir kimdir? Neden öldü?

HARUN KANDEMİR NEDEN ÖLDÜ?

HARUN KANDEMİR KİMDİR?

Çukur 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın gözü döndü

Haber Merkezi

'nin her pazartesi ekrana gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi "", bu defa çok üzücü bir haberle gündeme geldi. Dİzinin oyuncularından Harun Kandemir, dün gece hayatını kaybetti. Ölüm haberi bu sabah erken saatlerde basında yer aldı. Oyuncu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar "?" diye aratmaya başladı. Aynı zamanda ani ölüm sonrası oyuncununde en çok merak edilen bir diğer konu oldu.Genellikle aksiyon ve mafyavari dizilerde rol alan Harun Kandemir, ailesiyle birlikte saat 18.00 sularında yemek yediği sırasa bir anda yere yığıldı. Oyuncu daha sonra hemen hastaneye kaldırıldı. Fakat yapılan müdahaleler yeterli olmadı ve Harun Kandemir hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun neden öldüğü hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Harun Kandemir, 35 yaşında ve 2 metre boyunda... Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan Harun Kandemir, bugüne kadar Kurtlar Vadisi, Filinta, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Çukur dizisinde rol aldı.