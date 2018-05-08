Çukur dizisinde sürpriz ayrılık!

Akın Güler

Çukur'un son bölümü yine heyecan yarattı. Vartolu'dan intikam almak isteyen İdris Koçovalı evlatlık aldığı Saadet'i Cemil'le evlendirecekti. Bu evlilik Vartolu'yu çılgına çeviriken şoke eden bir gelişme yaşandı. Saadet'e ilgi duymayan Cemil, Ayşe'ye olan duygularını itiraf edip ona kaçma teklifinde bulundu. İşte bu oaly üzerine Selim, Cemil'i kendi elleriyle öldürdü. Böylelikle "Cemil" karakterine hayat veren Tolga Sala diziye veda etmiş oldu.Tolga Sala, 18 Temmuz 1989 tarihinde dünyaya geldi. İstanbul Yeditepe Üniversitesi mezun olan Tolga Sala, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan’ın başrollerini paylaştığı Diriliş Ertuğrul’un 2014 sezonunda Hamza Alp karakterine hayat vermişti. Geçtiğimiz dönemlerde Lale Devri ve Yer Gök Aşk dizileri ile adını duyuran genç oyuncu, son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı Cemil karakteri ile hafızalara kazındı. Abisini öldüren Selim'in yanında çalışan Cemil, kadroya 15 bölüm dahil olmuştu.