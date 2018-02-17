Çukur dizisinde Vartolu'ya ceza!

CEZA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Çukur'da bomba transfer! Alperen Duymaz Çukur dizisinde (Alperen Duymaz kimdir?)

Çukur dizisi 16.bölümüne damga vuran sahne (Yamaç İdris Koçovalı'yı vazgeçiriyor)

Çukur dizisine RTÜK'ten ceza gelebilir!

Elif Bayram

internet yayınını gerekçe göstererek ekranların en sevilen dizi karaktericeza kesti.Cezaya,karakterinin televizyonda 'bip'lenerek ekrana getirilen bazı argo konuşmaları ve küfürlü ifadelerinin internette sansürsüz yayınlanması gerekçe gösterildi.Kurul kararında, “Söz konusu ifadeler yayında bip’lenmiş bir şekilde ekrana yansımasına karşın, Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan dizinin sansürsüz bölümlerinde küfür niteliğinde ifadeler ‘bip’lenmeden yayınlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.İnternet yayını üzerinden verilen ceza, sektörün vehayranlarının tepkisini çekti.