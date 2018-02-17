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Çukur dizisinde Vartolu'ya ceza!

RTÜK, ekranların fenomen karakteri Vartolu'nun küfür içeren ve 'bip'lenerek ekrana getirilen görüntülerinin internette sansürsüz yayınlandığı gerekçesiyle ceza kesti

17 Şubat 2018, Cumartesi 11:23
Çukur dizisinde Vartolu'ya ceza!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, internet yayınını gerekçe göstererek ekranların en sevilen dizi karakteri Vartolu Sadettin’e ceza kesti.

Cezaya, 'Çukur'da Vartolu Sadettin karakterinin televizyonda 'bip'lenerek ekrana getirilen bazı argo konuşmaları ve küfürlü ifadelerinin internette sansürsüz yayınlanması gerekçe gösterildi.

CEZA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kurul kararında, “Söz konusu ifadeler yayında bip’lenmiş bir şekilde ekrana yansımasına karşın, Show TV’nin resmi internet sitesinde yer alan dizinin sansürsüz bölümlerinde küfür niteliğinde ifadeler ‘bip’lenmeden yayınlanmaktadır” ifadelerine yer verdi.

İnternet yayını üzerinden verilen ceza, sektörün ve Vartolu hayranlarının tepkisini çekti.

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