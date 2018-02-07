Çukur dizisine RTÜK'ten ceza gelebilir!

Adnan Oktar'ın A9 kanalı
nın internet yayınında televizyonda yer vermediği programların verildiği gerekçesiyle gündeme gelen yasa tasarısı yaşama geçmeden RTÜK
'ün Çukur dizisi
ne ceza vermeye hazırlandığı öne sürüldü.
Düzenlemeye hangi yayınların gireceği ile ilgili komisyon kurulması beklenirken, Show TV
'de yayımlanan "Çukur
" dizisinin televizyon versiyonunda 'bip'lenen küfürlerin 'dudak hareketlerinden anlaşılabileceği'
gerekçesiyle ceza gelebilir.
RTÜK'ten Adnan Oktar'a ceza!
AĞIZ HAREKETLERİ ELE VERDİ
RTÜK
'ün hazırlattığı uzman raporuna göre Show TV
'de yayımlanan 'Çukur
' adlı dizi için hazırlanan ve dizinin internet versiyonunda 'bip'siz kullanılan küfürler deşifre edilirken, "Dizinin televizyonda yayımlanan bip'lenmiş yayını ile internet sitesinde yer alan sansürsüz hali beraber değerlendirildiğinde; argo ve küfür niteliğindeki ifadeleri söyleyen kişinin ağız hareketlerinden söz konusu ifadelerin ekran başındaki izleyiciler tarafından anlaşılabileceği görülmektedir"
ifadeleri kullanıldı.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAK
Dünkü Üst Kurul toplantısında rapor gündeme geldi ancak bir üyenin toplantıya katılmaması nedeniyle oylamada eşit sonuç çıktı. Kanalın cezalandırılıp cezalandırılmayacağı önümüzdeki hafta belli olacak. (Kaynak: Cumhuriyet)
Çiğdem Saltık