Çukur dizisine RTÜK'ten ceza gelebilir!

RTÜK'ten Adnan Oktar'a ceza!

AĞIZ HAREKETLERİ ELE VERDİ

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BELLİ OLACAK

Çiğdem Saltık

nın internet yayınında televizyonda yer vermediği programların verildiği gerekçesiyle gündeme gelen yasa tasarısı yaşama geçmeden'ünne ceza vermeye hazırlandığı öne sürüldü.Düzenlemeye hangi yayınların gireceği ile ilgili komisyon kurulması beklenirken,'de yayımlanan "" dizisinin televizyon versiyonundagerekçesiyle ceza gelebilir.'ün hazırlattığı uzman raporuna göre'de yayımlanan '' adlı dizi için hazırlanan ve dizinin internet versiyonunda 'bip'siz kullanılan küfürler deşifre edilirken,ifadeleri kullanıldı.Dünkü Üst Kurul toplantısında rapor gündeme geldi ancak bir üyenin toplantıya katılmaması nedeniyle oylamada eşit sonuç çıktı. Kanalın cezalandırılıp cezalandırılmayacağı önümüzdeki hafta belli olacak. (Kaynak: Cumhuriyet)