Çukur dizisinin 13. yeni bölümünde neler oluyor? (22 Ocak 2018)

Çukur'un merakla beklenen 13. bölümü bugün saat 20.00'de Show TV'de!

Çiğdem Saltık

ndaile bir araya gelen, ondan babasını talep etmiştir. Eli mahkum bir şekilde babası'yı çağıranile buluşturmuştur. Peki, Çukur 13. yeni bölüm fragmanında tapular karşılığında İdris Koçovalı'dan masal anlatmasını isteyen Vartolu'nun asıl amacı nedir? İşte, merakla araştırılan Çukur yeni bölüm fragmanı hakkında detaylı bilgiler...Çukur'un 13. bölümünde, Çukur’da dengeleri alt üst edecek büyük yüzleşme gerçekleşir.İdris Koçovalı ve Vartolu artık karşı karşıyadır. Oğlunun yaşadığını öğrenen İdris, onun peşine düşerken; Yamaç ise Vartolu’nun kimliğini çözmeye çok yaklaşır.Sena, Çukur’dan kaçmaya ve her şeyi arkasında bırakmaya çalışırken Çukur’un ona ihtiyacı olduğunu fark eder. Yamaç’la yol ayrımında olan Sena, aklını mı yoksa kalbini mi dinlemesi gerektiğini sorgular.Sultan ve Paşa ise geçmişi halının altına itmeye çabalarken geçmiş onların peşini bırakmaz. Yamaç’ın hedefine yaklaştığını hisseden Vartolu, onun önüne türlü engeller çıkarsa da kendi açığıyla her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaktır.Çukur, yepyeni bir dönemin eşiğine geliyor! Baykal'ın satranç hamleleri gibi adımları tıkır tıkır işlerken, Yamaç ise içlerindeki haini bulmaya odaklanır. İdris, aldığı mektup sonrasında geçmişin perdesini aralamaya kararlıdır. Bunu, evinde sağladığı düzen için büyük bir tehdit olarak gören Sultan, tehlikeli bir hamle yaparak Paşa'dan yardım ister. Koçovalı Ailesi'nde gerilim doruk noktasına çıkarken, çember herkes için giderek daralmaktadır!Baykal tarafından tehdit edilen Vartolu, biricik Saadet'ini kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalırken, Yamaç Sena'dan gelen boşanma haberiyle yıkılır. Sena'nın hayatını riske atarak öğrenecekleri, her şeyi değiştirecektir!