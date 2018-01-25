Çukur dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm 29 Ocak Pazartesi günü Show TV'de ekrana gelecek. İşte Çukur 14. bölüm fragmanı..." />

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Çukur dizisinin 14. bölüm fragmanı: Vartolu'nun kimliği ortaya çıkacak mı?

Çukur dizisinin 14. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm 29 Ocak Pazartesi günü Show TV'de ekrana gelecek. İşte Çukur 14. bölüm fragmanı...

25 Ocak 2018, Perşembe 11:25
Çukur dizisinin 14. bölüm fragmanı: Vartolu'nun kimliği ortaya çıkacak mı?
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 14. bölüm ilk tanıtımı yayınlandı. 14. bölümden itibaren 6 bölümlük yüzleşme serisinin başlayacağı Çukur, yeni bölüm tanıtımıyla Vartolu’nun kimliğinin adım adım ortaya çıkacağının sinyallerini verdi. Yamaç’ın sorularıyla köşeye sıkıştırdığı Paşa’nın, kafasına silah dayadığı anlarda adrenalin doruğa çıkıyor.

İdris, Sultan’ın ne gizlediğini öğrenmeye çalışırken Yamaç, Kasım’a Salih’i soruyor. Kasım’ın “Babanın oğlu” cevabıyla bir kardeşi olduğunu öğrenen Yamaç tüm parçaları birleştirerek büyük gerçeğe ulaşacak mı? Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

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ÇUKUR DİZİSİ 14. BÖLÜM FRAGMANI




 Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!


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ÇUKUR DİZİSİ 13. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Çukur’un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 13. bölümünde izleyicilerin soluksuz bekledikleri büyük karşılaşma gerçekleşti. Vartolu ve İdris’in yüzleştiği bölümün finalinde Yamaç’ın, Vartolu’nun en büyük açığını yakaladığı anlar heyecanı tırmandırdı. Nefes kesen büyük yüzleşmede Vartolu, tek bir tapu hariç elindeki tüm tapuları İdris’e vererek, karşılığında kendisine masal anlatmasını istedi. Vartolu’nun gözündeki kırmızılıktan dolayı çocukluk aşkı Salih olduğunu anlayan Saadet yıkıldı. Feyyaz’ın adamları tarafından tutulan Münir, çocuğunu arama bahanesiyle Baykal’ı aradı.

Her şeyi öğrenen fakat Yamaç’a ulaşamayan Feyyaz, Baykal’ın evini basmaya gitti. O sırada Beyefendi’nin kim olduğunu öğrenmeye çalışan Yamaç da Baykal’ın yanındaydı. Saldırıdan Yamaç sayesinde kurtulan Baykal, her şeyi öğrenen Feyyaz’ı öldürmek istedi. Feyyaz, Yamaç’a bildiklerini anlatacakken Baykal’ın tuttuğu keskin nişancı tarafından öldürüldü.



Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Burak Sergen yer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.


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