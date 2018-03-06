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Çukur dizisinin Emmi'si çapkınlık gecesinde!

Çukur dizisinde 'Emmi' karekterine hayat veren Kadir Çermik, önceki gece arkadaşları ile beraber Asmalımescit Corridor'da eğlendikten sonra tek başına Nova adlı mekana gitti

06 Mart 2018, Salı 10:09
Çukur dizisinin Emmi'si çapkınlık gecesinde!
Mekan içinde çapkınlık turu atan Kadir Çermik, bir kişiden sert tepki alınca çareyi mekanı terk etmekte buldu.


KADİR ÇERMİK KİMDİR?


Kadir Çermik, 21 Temmuz 1977 yılında Van'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kadir Çermik oyunculuğun yanı sıra seslendirme de yapıyor. 

Kadir Çermik, 2007 yılında oynadığı Made in Europe filmindeki rolü ile, 15. Altın Koza Film Festivalinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. Birden fazla sinema filminde seslendirme yaptı ve aynı zamanda birçok film ve dizide rol aldı. Son olarak Bana Sevmeyi Anlat adlı dizi ile ekrana gelen Kadir Çermik, 2017-2018 sezonunda ise Show TV'nin ses getiren yapımlarından birinde rol almıştır.


KADİR ÇERMİK ÇUKUR DİZİSİ İLE EKRANLARDA 


Başarılı oyuncu Kadir Çermik, Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve yayınlanmaya başladığı günden bu yana güçlü bir hayran kitlesine ulaşan Çukur dizisinde Emmi rolü ile ekran karşısına çıktı.

Kadir Çermik'in Emmi karakterini canlandırdığı Çukur dizisinin baş rollerinde ise Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler var.


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