Çukur dizisinin Emmi'si çapkınlık gecesinde!



KADİR ÇERMİK KİMDİR?



KADİR ÇERMİK ÇUKUR DİZİSİ İLE EKRANLARDA

Çukur 20. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın gözü döndü

Çukur 19. bölüm özeti (Çukur 19. bölüm izleme linki)

Elif Bayram

Mekan içinde çapkınlık turu atanbir kişiden sert tepki alınca çareyi mekanı terk etmekte buldu., 21 Temmuz 1977 yılında Van'da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Kadir Çermik oyunculuğun yanı sıra seslendirme de yapıyor., 2007 yılında oynadığı Made in Europe filmindeki rolü ile, 15. Altın Koza Film Festivalinde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı. Birden fazla sinema filminde seslendirme yaptı ve aynı zamanda birçok film ve dizide rol aldı. Son olarak Bana Sevmeyi Anlat adlı dizi ile ekrana gelen Kadir Çermik, 2017-2018 sezonunda ise Show TV'nin ses getiren yapımlarından birinde rol almıştır.Başarılı oyuncu, Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve yayınlanmaya başladığı günden bu yana güçlü bir hayran kitlesine ulaşan Çukur dizisinde Emmi rolü ile ekran karşısına çıktı.Kadir Çermik'in Emmi karakterini canlandırdığı Çukur dizisinin baş rollerinde ise Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil gibi isimler var.