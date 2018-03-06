Çukur dizisinin genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
, Kurtlar Vadisi
, Filinta
ve son olarak Çukur
dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyundaki 35 yaşındaki Harun Kandemir
hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre genç oyuncu ailesiyle birlikte akşam yemeği yedikten sonra aniden yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç oyuncunun hayatını kaybettiği anlaşıldı.
ÇUKUR DİZİSİNDE SON BOLÜMDE NELER OLDU?
Çukur'un 19. bölümü
nde kardeşi Yamaç
'ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim
, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı Ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır. Emrah
'ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena
, İzmir'den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir.
''Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?'' sorusu büyük merak yaratırken Vartolu
ile Yamaç
'ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek.
Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu
için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih
'le hitap eden İdris
ile olacaktır.
Çukur'un son bölümünde İdris'in Vartolu Salih ile karşılaşması izleyenleri adeta gözyaşlarına boğdu.
Yıllar sonra oğlu olduğunu öğrenen İdris ile Vartolu'nun buluşmasını kaçırmayın...
ÇUKUR 19. BÖLÜM son bölüm İZLE
ÇUKUR DİZİSİNİN 20. BÖLÜM FRAGMANI DA YAYINLANDI:
Çiğdem Saltık