Çukur dizisinin genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti

ÇUKUR DİZİSİNDE SON BOLÜMDE NELER OLDU?

ÇUKUR DİZİSİNİN 20. BÖLÜM FRAGMANI DA YAYINLANDI:

Çiğdem Saltık

ve son olarakdizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyundaki 35 yaşındakihayatını kaybetti.İHA'nın haberine göre genç oyuncu ailesiyle birlikte akşam yemeği yedikten sonra aniden yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç oyuncunun hayatını kaybettiği anlaşıldı.nde kardeşi'ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı Ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır.'ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan, İzmir'den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir.''Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?'' sorusu büyük merak yaratırkenile'ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek.Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayaniçin asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla,'le hitap edenile olacaktır.Çukur'un son bölümünde İdris'in Vartolu Salih ile karşılaşması izleyenleri adeta gözyaşlarına boğdu.Yıllar sonra oğlu olduğunu öğrenen İdris ile Vartolu'nun buluşmasını kaçırmayın...