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Çukur son bölüm yayınlandı (Çukur 12. yeni bölüm fragman)

Çukur son bölümü ile yine izleyenleri ekrana kilitledi. Çukur 11. bölümün bitmesi ile birlikte Çukur 12. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

Çukur son bölüm yayınlandı (Çukur 12. yeni bölüm fragman)
Her bölümü heyecanla beklenen Çukur'un 12. bölüm ilk sahnesi yayınlandı. Ekrana gelen 11. bölüm sonrası yayınlanan 12. bölüm ilk sahnede Yamaç'ın "Madem benim hayatımdan çıkmak istiyorsun, buyur!" sözleri büyük dikkat çekti. İşte Çukur 12. bölüm ilk sahnesi ve detaylar.

"MADEM BENİM HAYATIMDAN ÇIKMAK İSTİYORSUN, BUYUR!"


Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 12. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Eve geldiğinde karşısında Yamaç’ı (Aras Bulut İynemli) bulan Sena, (Dilan Çiçek Deniz) Yamaç’ın “Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Sena? Avukatın geldi, boşanıyormuşuz!” sorusuyla şaşkına dönüyor.



Sena konuşmaya çalıştığında sözünü kesen ve öfkesi gözlerinden okunan Yamaç'ın Sena’ya, “Madem benim hayatımdan çıkmak istiyorsun, buyur!” sözlerini sarf ettiği ani çıkışı tansiyonu yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.

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