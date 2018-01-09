Çukur son bölüm yayınlandı (Çukur 12. yeni bölüm fragman)

"MADEM BENİM HAYATIMDAN ÇIKMAK İSTİYORSUN, BUYUR!"

Vartolu'nun Kurtlar Vadisi'ndeki rolü izleyenleri şaşkına çeviriyor

Çukur'un 11. bölümünden ilk sahne yayınlandı - Yeni bölüm!

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın Eurovision'da Hadise'nin dansçısı olduğu ortaya çıktı

Erkan Kolçak Köstendil: Asi ve bıçkın bir adam oldum

RTÜK, Çukur'un öpüşme sahnesini affetmedi!

İdil Janet Demiray

Her bölümü heyecanla beklenenlk sahnesi yayınlandı. Ekrana gelen 11. bölüm sonrası yayınlanan 12. bölüm ilk sahnede Yamaç'ın "Madem benim hayatımdan çıkmak istiyorsun, buyur!" sözleri büyük dikkat çekti. İşteilk sahnesi ve detaylar.Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un 12. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Eve geldiğinde karşısında’ı (Aras Bulut İynemli) bulan, (Dilan Çiçek Deniz) Yamaç’ın “Böyle bir şeyi nasıl yaparsın Sena? Avukatın geldi, boşanıyormuşuz!” sorusuyla şaşkına dönüyor.Sena konuşmaya çalıştığında sözünü kesen ve öfkesi gözlerinden okunan Yamaç'ın Sena’ya, “Madem benim hayatımdan çıkmak istiyorsun, buyur!” sözlerini sarf ettiği ani çıkışı tansiyonu yükseltiyor. Çukur, çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.