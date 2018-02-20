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Çukur son bölümde tepki çeken sahne (Çukur'un Emrah'ı Alperen Duymaz kimdir?)

Çukur'un dün akşam ekrana gelen 17. bölümünde diziye yeni dahil olan Emrah Komiser'in kendisini durduran trafik polisine "Haritadan yer seç" demesi izleyicinin büyük tepkisini çekti

20 Şubat 2018, Salı 11:09
Çukur son bölümde tepki çeken sahne (Çukur'un Emrah'ı Alperen Duymaz kimdir?)
Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un dün akşam ekrana gelen 17. bölümünde Sena'nın ağabeyi Komiser Emrah rolüyle genç oyuncu Alperen Duymaz katıldı. Bodrum Masalı dizisinde Ateş rolüyle tanınan Alperen Duymaz'ın canlandırdığı Komiser Emrah rolü, sosyal medyada tepki topladı.

VARTOLU'NUN UYUŞTURUCU ÇİFTLİĞİNİ HAVAYA UÇURDU

Diziye hızlı bir giriş yapan Emrah, Vartolu'nun uyuşturucu ürettiği çiftliği tek başına basarak havaya uçurdu. Son sahnelerde ise Çukur'a baskın düzenleyen Emrah, İdris Koçovalı da dahil onlarca kişiyi gözaltına aldı.

HARİTA AÇARAK YER SEÇMESİNİ İSTEDİ

Çukur'un yeni anti kahramanı Emrah Amir'in tepki çeken sahnesi ise trafik polisini azarladığı anlar oldu. Kullandığı araçla tehlikeli hareketler yapan ve makas atan Komiser Emrah'ı trafik polisi ceza yazmak için durdurdu. Ancak buna çok sinirlenen Emrah, harita açarak polis memuruna kendisini Kars Digor'a göndereceğini söyleyerek azarladı.



BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Bu sahneler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter'da Emrah Amir hashtag'i TT listesine girdi.

Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)

ÇUKUR'UN EMRAH'I ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 03 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro öğrencisi olan Alperen Duymaz, oyunculuğa ilk adımını Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile attı.

Bu dizi projesinden önce Ankara'da yaşayan Alperen Duymaz, bu dizinin ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmeye başladı.



Daha sonra Show TV'de yayınlanan Acı Aşk dizisinde 'Ali' karakterini canlandırdı.

Son olarak Timuçin Esen, Şevval Sam, Nejat İşler, Murat Aygen, Dilan Çiçek Deniz ve Hilmi Cem İntepe ile birlikte başrolünü oynadığı Bodrum Masalı'nda 'Ateş' karakterine hayat verdi.




 


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