Çukur son bölümde tepki çeken sahne (Çukur'un Emrah'ı Alperen Duymaz kimdir?)

VARTOLU'NUN UYUŞTURUCU ÇİFTLİĞİNİ HAVAYA UÇURDU

HARİTA AÇARAK YER SEÇMESİNİ İSTEDİ

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Çukur 17. bölüm (Çukur son bölüm)

ÇUKUR'UN EMRAH'I ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Çiğdem Saltık

'unekrana gelenünderolüyle genç oyuncukatıldı. Bodrum Masalı dizisinde Ateş rolüyle tanınan'ın canlandırdığırolü, sosyal medyada tepki topladı.Diziye hızlı bir giriş yapan'nun uyuşturucu ürettiği çiftliği tek başına basarak havaya uçurdu. Son sahnelerde ise Çukur'a baskın düzenleyen Emrah, İdris Koçovalı da dahil onlarca kişiyi gözaltına aldı.'un yeni anti kahramanı'in tepki çeken sahnesi ise trafik polisini azarladığı anlar oldu. Kullandığı araçla tehlikeli hareketler yapan ve makas atan'ı trafik polisi ceza yazmak için durdurdu. Ancak buna çok sinirlenen Emrah,açarak polis memuruna kendisini'a göndereceğini söyleyerek azarladı.Bu sahneler sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.'da'i TT listesine girdi., 03 Kasım 1992 tarihinde dünyaya geldi.Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro öğrencisi olan, oyunculuğa ilk adımını Tatlı Küçük Yalancılar dizisi ile attı.Bu dizi projesinden önce Ankara'da yaşayan, bu dizinin ardından yaşamını İstanbul'da sürdürmeye başladı.Daha sonra Show TV'de yayınlanan Acı Aşk dizisinde 'Ali' karakterini canlandırdı.Son olarak Timuçin Esen, Şevval Sam, Nejat İşler, Murat Aygen, Dilan Çiçek Deniz ve Hilmi Cem İntepe ile birlikte başrolünü oynadığı Bodrum Masalı'nda 'Ateş' karakterine hayat verdi.