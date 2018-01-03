Çukur'un 11. bölümünden ilk sahne yayınlandı - Yeni bölüm!

ÇUKUR 11. BÖLÜM FRAGMANI



İşte Çukur'un 11. bölümünden ilk sahne!

ÇUKUR 10. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur'un Kemal'i Uğur Yıldıran'ın Eurovision'da Hadise'nin dansçısı olduğu ortaya çıktı

Çukur 10. bölüm: Koçovalı kadınlarının kaderi Vartolu'nun elinde!

Haber Merkezi

’a yılbaşı hediyesi olarak mezar taşı hazırlatan Vartolu’ya Yamaç,’nin yerini soruyor. Vartolu olan bitenden haberi olmayan Selim’e durumu açıklarken, Yamaç Meke’nin yerini öğrenmek için’nun üstüne gidiyor., çarpıcı hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla her Pazartesi, Show TV’de ekrana geliyor.Çukur’un merakla beklenen 11. bölümü 8 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de!'un geçtiğimiz Pazartesi akşamı ekrana gelen 10. bölümünde, karnından yaraladığı Serdar'ın hastaneye götürülmesini istedi ancak Karaca'nın kurşunlanmasıyla deliye dönen, yardım etmesi için çağırıp tehdit edince'ı boğarak öldürdü. Saadet'le telefondayken Serdar'ın adamlarının'in evini bastığını gören’nun müdahale edip, Koçovalıları kurtardığı sahne nefes kesti.Bu sırada hastanede olan İdris Karaca'nın durumunu öğrenince öfkeden deliye döndü,ise İdris'e patladı. Geçen bölümde aralarındaki buzların erimesinin ardından bu bölümde Sultan Sena'ya ilk kez ismiyle hitap etti ve bir karar vermesi gerektiğini hatırlattı. Vartolu'ya giden Yamaç, "Memleketten bir şey istiyor musun?" diye sorunca Vartolu,'ın geçmişini araştırdığını anladı. Geçen hafta Baykal olduğu ortaya çıkan Beyefendi, Selim'e "Kızı Serdar'a kaptırmasaydın Yamaç ikiye bölünecekti" diye sitem etti.Hastanede Karaca'nın durumunu uzaktan takip eden, Akşın'a "Ben kötü biri değilim, bir gün anlayacaksın" dedi, ikili sarıldığı anda ise Nedret'e yakalandı. Bu sırada'ya çok benzeyen biri Feyyaz'ın oğlu Oğuz'u öldürünceöfkeden kudurarak Aliço'yu kaçırdı. Durumdan haberdar olan Yamaç ve peşinden tüm mahalle Aliço'yu kurtarmaya gitti. Yamaç, Aliço'nun yapmadığına inandırmaya çalışırken Feyyaz öfkesini Yamaç'ı feci şekilde döverek çıkarttı, Yamaç ise kılını kıpırdatmadı.Vartolu'yla buluştu ancak Vartolu buluşmada yüzünü göstermeyince Saadet'in soru işaretleri iyice arttı. Sena olan bitene daha fazla dayanamayarak Yamaç'a eski evlerine dönmeye karar verdiğini söyledi. Yamaç Sena'nın gidişi sonrası yıkıldı ancakve ailesine bağlılığı ağır bastı ve Sena'ya gitmek yerine babası, abisi, Paşa ve Emmi'nin yanına meyhaneye gitti.Akşam eski evlerinde heyecanla Yamaç'ı bekleyen, kapının önünde Yamaç yerine bavullarını bulunca büyük hayal kırıklığı yaşadı. Selim'in sürekli ortadan kaybolmasından şüphelenenmeyhanede Selim'le Yamaç'ı yalnız bıraktı. Uzun süredir soru işaretiyle dolaşan Yamaç, babasının Emmi ve Paşa'ya yaptığı bağlılık testinin aynısını Selim'e yapacağını söyledi. Adrenalinin tavan yaptığı anlardasilahı önce kendi kafasına dayayarak tetiği çekti. Silah ateş almayınca aynısını Selim'in de yapmasını istedi. Önce tereddüt yaşayançaresiz olduğunu görünce silahı kafasına dayamak zorunda kaldı.Senaryosunu’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğiniüstleniyor. Çukur’da, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Tansu Taşanlar, Nebil Sayın ve Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncularveyer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Elif Doğan, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Doruk Nalbantoğlu, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.