Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil Bursaspor idmanında...

YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Erdinç Şahin

idmanında sürpriz bir konuk vardı.Son dönemde TV dizilerinin sevilen oyuncusuküçük yaş kategorilerinde formasını giydiğitesislerini ziyaret etti ve idmana katılarak futbolcularla bir araya geldi.Erkan Kolçak Köstendil, takımla birlikte antrenmana çıktı ve kaleci antrenörüeşliğinde kaleci antrenmanı yaptıBaşarılı oyuncu, Bursaspor eşofmanlarını giydi ve takımla birlikte keyifli dakikalar yaşadı. Köstendil, kaleci Harun Tekin ile koştu ve futboldaki becerilerini sergiledi.Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra hücum organizasyonları yapan Bursaspor son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı.