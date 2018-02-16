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Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil Bursaspor idmanında...

Çukur dizisiyle yıldızı parlayan ve Vartolu karakteri ile izleyenlerini büyük hayranlığını kazanan Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor'la antrenmana çıktı

16 Şubat 2018, Cuma 14:08
Çukur'un Vartolusu Erkan Kolçak Köstendil Bursaspor idmanında...
Bursapor idmanında sürpriz bir konuk vardı.

Son dönemde TV dizilerinin sevilen oyuncusu Erkan Kolçak Köstendil, küçük yaş kategorilerinde formasını giydiği Bursaspor tesislerini ziyaret etti ve idmana katılarak futbolcularla bir araya geldi.

Erkan Kolçak Köstendil, takımla birlikte antrenmana çıktı ve kaleci antrenörü Cristian Mas eşliğinde kaleci antrenmanı yaptı


 Başarılı oyuncu, Bursaspor eşofmanlarını giydi ve takımla birlikte keyifli dakikalar yaşadı. Köstendil, kaleci Harun Tekin ile koştu ve futboldaki becerilerini sergiledi.


 

YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR


Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 22.haftasında Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra hücum organizasyonları yapan Bursaspor son bölümde ise tam sahada taktik çalışma yaptı.



 

 



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