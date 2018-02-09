Çukurca'da tuzaklanmış araç bulundu

Büşra Kamış

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.Açıklamada, “8 Şubat günü Çukurca ilçesi Kayalık köyü Çeltik mezrasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 60 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait fişek, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet av tüfeği, 4 adet telsiz, 3 adet dürbün, 2 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 3 adet hafıza kartı ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ayrıca Cevizli köyünde bulunan iki ayrı adreste ve Cevizli köyü kırsal alanında yapılan aramalarda ise; termal kameralardan gizlenmek için iç tarafı ısı geçirmez ve yanmaz malzeme ile kaplı (kamuflajlı) 1 adet şemsiye ve ağaçlar arasına gizlenmiş vaziyette, bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen (plakasız) tuzaklanmış araç ele geçirilmiştir. Araç olay yerinde usulüne uygun olarak imha edilmiş olup; olayla ilgili olarak ‘terör örgütüne yardım ve yataklık yapma’ suçundan 2’si bayan olmak üzere 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.