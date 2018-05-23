Otizmli çocuklarla bir araya gelen oyuncular ziyaret sırasında öğrencilerle tek tek ilgilendiler ve oyunlar oynadılar. Ziyaret sonunda çocuklarla fotoğraf çektiren oyuncular bu buluşmanın onlar için çok anlamlı ve özel olduğunu dile getirdiler. Mutlaka yeniden Tohum Otizm Vakfı okulunu ziyaret edeceklerini belirten oyuncular Çukur’un bu sosyal sorumluluk projesiyle önemli bir örnek teşkil ettiğini söylerken, izleyicileri de onlarla beraber otizm konusunda farkındalık yaratmaya davet ettiler.

Çukur’un Sezon Finali Gala Gecesi Tohum Otizm Vakfı yararına, 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde!

Tohum Otizm Vakfı, Show TV ve Ay Yapım’ın Nisan ayında “Otizm Farkındalık Günü” için “Çukur Otizme Mavi Işık Yaktı” adlı özel sosyal medya çalışması ile başladığı ortak projelerine “Otizme 10 Saniye” kampanyası ile otizm konusunda farkındalığı geniş kitlelere yaymayı sürdürecek. Ay Yapım imzalı Çukur, bu hedefini bir adım daha ileri taşıyarak Tohum Otizm Vakfı ve Show TV iş birliğiyle 11 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak büyük sezon finalinde izleyiciyle buluşacak. “Çukur Otizmin Farkında” sloganı altında Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek gecede izleyici, dizinin sezon finalini oyuncularla beraber izleyecek. Gecede Çukur’un müziklerine imza atan Toygar Işıklı ve Orkestrası başta olmak üzere Çukur’un dillere pelesenk olan şarkılarını söyleyen Allame, Cem Adrian, Eypio, Gazapizm, Kubilay Aka, Nebil Sayın feat. Gökhan Bölükçü, No:1 feat. Melek Mosso, gibi ünlü müzisyenlerden sahnede olacak. Biletix’te satışa sunulan Çukur Sezon Finali Gala Gecesi biletlerinden elde edilecek gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’na aktarılacak.

OTİZM BİLİNEN TEK ÇARESİ, ERKEN TANI İLE YOĞUN, SÜREKLİ, ÖZEL EĞİTİM

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen bir gelişimsel farklılık olan otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.

TOHUM OTİZM VAKFI HAKKINDA

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, "Otizm Spektrum Bozukluğu" olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu yana çalışmalarını yürütmektedir.



