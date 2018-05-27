PAZAR POSTASI

Başrolünü Erkan Kolçak Köstendil'in (Vartolu) oynadığı Show TV'deki 'Çukur' bir ay sonra sezon finali yapacak. Erkan Kolçak Köstendil'in nişanlısı Cansu Tosun geçenlerde bir yakınına şöyle söylemiş: ''Herkes finali merak ediyor. Beni aracı yapıp öğrenmek isteyenler var. Ama Erkan sürprizi kaçmasın diye bana bile söylemiyor. İyi de yapıyor.''

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Erkan Kolçak Köstendil , 2 yıldır oyuncu Cansu Tosun ile aşk yaşıyor. Çift geçen yaz aile arasında nişanlanmıştı. Bu yaz da evlenecekler.



