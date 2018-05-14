Sosyal medya fenomeni Halil Söyletmez'in başrolünü üstlendiği "Cumali Ceber: Allah Seni Alsın"ın devam halkası olan filmin senaryosunu Görkem Çakın ve Özgür Akbaş kaleme aldı.





Yapımcılığını ise Retropro ve Chantier'in yaptığı filmin çekimleri, Adana, Antalya ve Hatay'da gerçekleştirildi.





Filmin oyuncu kadrosunda, Serkan Şengül, Doğa Konakoğlu, Emre Keskin, Esra İşgüzar, İsmail Düvenci, Köksal Engür ve Muhammed Cangören yer alıyor.

CUMALİ CEBER'İN KONUSU

İlk fragmanı yayınlanan komedi türündeki filmin konusu ise şöyle: "Cumali Ceber, büyük oğlu Cevher'e kız isteme hazırlığındayken, arsası dedesine ait olan mahalledeki huzurevinin yıkılacağını öğrenir ve mahalleliye bu yıkıma engel olacağının sözünü verir. Dedesi ise yıllar önce kendisine emanet ettiği köstekli saati geri getirmesi durumunda arsayı satmaktan vazgeçeceğini söyler ancak Çetin Enişte, Cumali'den gizli bir şekilde saati almış ve Pırıl'a hediye etmiştir. Saatin peşine düşen Cumali, dedesinin isteğini yerine getirmeye çalışırken Pırıl'a ilk görüşte aşık olmasıyla kendini garip bir maceranın ve aşkın içinde bulur."







