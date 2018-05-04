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Cumhur İttifakı'nın protokolü belli oldu

Cumhur İttifakı'nın protokol metninde, "Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadesi yer aldı. Protokolde yerli ve milli vurgusu yapıldı. 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekildi. Metinde 2023 vurgusu da yer aldı

04 Mayıs 2018, Cuma 11:08
Cumhur İttifakı'nın protokolü belli oldu
Dün son şekli verilen ‘Cumhur İttifak’ı protokolünün bugün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi bekleniyor. Protokolde "AK Parti ve MHP'nin ortak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan" ifadesine yer verildi. 3 sayfadan oluşan metinde, "Lider ülke Türkiye" hedefine işaret edildi.
 

İÇ VE DIŞ TEHDİTLERİNİN ALTI ÇİZİLDİ


15 Temmuz vurgusunun dikkat çektiği metinde başta terör olmak üzere Türkiye’nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditlerin altı çizildi.

Protokolde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine de ayrı bir yer ayrılarak sistemin önemi ve gerekliliği anlatıldı.  Yeni sistemin tam olarak hayata geçmesi için atılacak adımlar sıralandı.

Protokolde, "Cumhur İttifakı neden kuruldu?" sorusuna da kapsamlı bir yanıt verildi. Beka sorunu ile karşılaşmamak için AK Parti ve MHP'nin el ele verdiği belirtildi.

Öte yandan İttifak protokolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile son şeklini alacağı öğrenildi.

Gizem KARAKIŞ / HÜRRİYET


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