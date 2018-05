Cumhur İttifakı protokolü YSK'ya teslim edildi

PROTOKOLDE NELER YER ALDI?

Serap Belovacıklı

ve, iki parti arasinda oluşturulan ittifak protokolunu teslim etmek üzere Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) geldi. Protokol YSK'ya teslim edildi.AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop şunları söyledi:AK Parti ve MHP ayrı ayrı milletvekili listeleri vereceklerdir.Ortak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’dır.Cumhur ittifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp tarihi bir birlikteliktir.BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır.BBP AK Parti listelerinden aday olarak gösterilecek. Onlar sonraki aşama.Milli mutabakat komisyonu olarak çalışma yaptık. Metne giren her cümle Sayın Genel Başkanlara arz edildi. Bildikleri bir metni imzaladılar.Protokolde, "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, güçlü ve istikrarlı bir parlemento yapısının oluşturulması ve gelecek 5 yıl içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesini temin etmeyi hedeflemektedir" denildi.AK Parti ve MHP tarafından YSK'ye sunulan Cumhur İttifakı Protokolünde, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı, hasmane girişimler karşısında, milli ve ahlaki duruş ve bu çerçevede sürdürülecek tarihi bir birlikteliktir." ifadesi kullanıldı.Protokolde şöyle denildi: "Cumhur İttifakı, Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında, parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır" denildi.