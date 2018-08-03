Cumhurbaşkanı Erdoğan 100 günlük eylem planını açıkladı

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

24 Haziran sonuçlarının bir kez daha ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye tarihi bir dönüşümü başarıyla tamamladı. Bu dönüşüm tamamen demokratik olarak gerçekleşmiştir. Hayata geçen yeni yönetim sistemimizin demokrasi tarihimizin zirvesini oluşturduğuna inanıyorum.

"İLGA EDİLMESİ GEREKEN KANUNLARI KALDIRDIK"

Meclis'te ettiğimiz yeminle birlikte sistemin fiilen işlemeye başladığı 9 Temmuz'dan bu yana yoğun bir mesai içindeyiz. Tüm bunları devlet işlerinde millete sunulan hizmetler en küçük bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde yürütüyoruz. İlga edilmesi gereken kanunları kaldırdık. İlk iş olarak Cumhurbaşkanlıklarımızın ve Bakanlıklarımızın yeni teşkilatını oluşturduk. Bakan Yardımcılarımızın önemli bir bölümünü atadık.

"ORTA VADELİ PROGRAMIMIZI AĞUSTOS SONUNDA İLAN ETMEYİ PLANLIYORUZ"

Yeni kurulan başkanlıkların, kurulların işler hale getirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bugün de 100 günlük icraat programımızı sizlerle paylaşıyoruz. Orta vadeli programımızı da Ağustos ayı sonuna kadar ilan etmeyi planlıyoruz.

"ÖNEMLİ GÖRDÜĞÜMÜZ 400 PROJEYİ AÇIKLAYACAĞIZ"

Aslında ilk 100 günde tamamlanacak proje sayısı 1000'in üzerinde. Biz daha önemli gördüğümüz 400'üne millete açıklayacağımız programda yer verdik. 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçecek 400 proje adeta yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır.

"400 PROJEDEN 48'İ SAVUNMA SANAYİİ'NE AİT"

Bunlar içinde Savunma Sanayii projelerimize ayrı önem veriyorum. 400 projeden 48'i Savunma Sanayiine aittir. Bu projeler helikopter motorundan mühimmat üretimine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Geçtiğimiz 5 yılda yaşadığımız hadiseler bize Savunma Sanayiinin önemini göstermiştir. 16 yıl öncesine göre çok önemli bir noktaya geldiğimizi görüyoruz. Her ne olursa olsun Savunma Sanayii projelerinden asla taviz vermeyeceğiz.

"YARGILAMALAR ÖNCEDEN İLAN EDİLECEK"

Adalet Bakanlığımız...Ülkemizde adeta devrim yapmış bir bakanlığımızdır. FETÖ'nün yargıda açtığı tahribatı giderme konusunda önemli mesafe katettik. Şimdi daha büyük reformlar için daha güçlü bir Adalet Bakanlığı'na sahip olduğumuza inanıyorum. Yargıda hedef süre uygulamasına geçiyoruz, böylece yargılamalar önceden ilan edilecek sürelerde tamamlanacak. Konya ve Sakarya Bölge Adliye Mahkemelerini faaliyete geçiriyoruz. Çocuklara karşı cinsel istismarda gerekli cezai düzenlemelerin yapılmasını sağlıyoruz.

"İKİNCİ İKRAMİYEMİZİ KURBAN BAYRAMI ÖNCESİ VERİYORUZ"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız...Sağlık sigortası primini gücü nispetinde ödeyen ödüyor ödeyemeyenlerin primini devlet üstleniyor. Geçtiğimiz 16 yılda 242 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Yeni dönemde veri tabanı oluşturarak farklı kurumlar tarafından verilen hizmetleri etkin hale getiriyoruz. Emeklilere 1000 liralık ikramiyemizi ödemiştik. İkinci ikramiyeyi kurban bayramı öncesi takdim ediyoruz. Sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını 313'e çıkarıyoruz. Er ve erbaşların sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını temin ediyoruz. Her yıl 100 bin gencimizin sosyal çalışan programlarından yararlanması doğrultusunda ilk uygulamayı başlatıyoruz.

"KARADENİZ'İ MARMARA'YA BAĞLIYORUZ"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız...837 bin konutla vatandaşlarımızın barınma sorununun çözümüne öncülük ettik. Kentsel dönüşüm projelerimiz hızla devam ediyor. 1 milyon 300 bin bağımsız birimde dönüşüm çalışması sürüyor. Denizlerimizi temiz tutmak için yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde mavi bayraklı plaj sayısını 459'a çıkardık. 100 günlük icraat programı çerçevesinde Kanal İstanbul projesinin taşınmaz devri, çevre planı ve imar planlarını onaya sunuyoruz. Bu proje arazinin TOKİ'ye devriyle tamamlanıyor. Bununla Karadeniz'i Marmaray'a bağlıyoruz. Kanal İstanbul projesi ile hem alternatif üretiyoruz hem de iki tane butik şehir kuruyoruz. Biz bu projeyi olmazsa olmaz görüyoruz.

"MİLLET BAHÇELERİNDEN 5'İNİ 100 GÜN İÇİNDE TAMAMLIYORUZ"

Seçim vaadimiz olan Millet Bahçelerine geliyorum. 5'ini bu dönemde tamamlıyoruz. Atatürk Havalimanı'nı 29 Ekim'de İstanbul 3. Havalimanı bittikten sonra oraya taşıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimize bu dönemde hız veriyoruz. Biz söz verdik. 100 gün içinde 17 bin adet konut ve işyerini hak sahiplerine teslim ediyoruz. Emlak Bankasını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik başvuruları da tamamlıyoruz.

"MUSUL VE BASRA BAŞKONSOLOSLUKLARIMIZ YENİDEN AÇILACAK"

Dışişleri Bakanlığımız...Dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163'ten 240'a çıkardık. Yurt dışı temsilciliklerimizde vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verilmesini sağlayacak tedbirleri aldık. Bugün Türkiye kriz ve felaket bölgelerinde bayrağı ilk aranan ülke durumuna gelmiştir. Yurt dışındaki misyonlarımıza yönelik bilgilendirme haritalandırma çalışmalarına hız veriyoruz. Suriye'de evine dönen misafirlerimizin sayısı bu dönemde 250 bini bulacak. Münbiç'e de ciddi bir geri dönüş başlayacak. Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz. Filistinli kardeşlerimize destek olmayı sürdüreceğiz.

"3. NÜKLEER ENERJİ SANTRALİMİZİ TRAKYA'YA YAPACAĞIZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza geliyorum. Ülkemize 530 yeni hidroelektrik santrali kazandırdık.Nükleer Enerjiyi ekliyoruz. Akkuyu'nun inşaası sürüyor. Ruslarla birlikte yapıyoruz. Sinop'la ilgili çalışmalar yapıyoruz. 3. Nükleer Enerji Santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz. 100 gün plan çerçevesinde Şırnak ve Artvin'e doğalgaz vermeyi planlıyoruz. Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama alanını artırmak için teklifleri alıyoruz.

"YURTLARA 75 BİN YATAK İLAVESİ YAPIYORUZ"

Şimdi geliyorum Gençlik ve Spor Bakanlığımıza...Geleceğimizin teminatı gençlerimiz için çok büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Spor tesislerimizin sayısını 1575'ten 5500'ün üzerine lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8,5 milyona çıkardık. Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçiriyoruz. Gençlik kamplarımızda misafir edeceğimiz 56 bin evladımızın kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz. Yurtlarımızın kapasitesini 182 binden 633 bine yükselttik. 100 günlük icraat kapsamında Yüksek Öğretim Yurtlarımızın yatak kapasitesini 75 bin ilave yapıyoruz.

"YASTIK ALTINDAN DÖVİZLERİNİZİ ÇIKARTIN"

Hazine ve Maliye Bakanlığımız yeni bakanlıklarımızdan biridir. Bugün artık Türkiye'nin daha iddiaları hedefleri var. Yaşadıklarımızın ekonomi alanındaki planlarımızı yavaşlattığı bir gerektir. 15 Temmuz ve sonrasındaki hadiselerin ekonomimizi de hedef aldığını görüyoruz. Hiç endişe etmeyin biz bu savaştan da galip çıkacağız. Programımızı bütçe disiplininde taviz vermeden hazırladık. Kamu nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yürüterek ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. Milletime sesleniyorum; Yastık altından dolarlarınızı, eurolarınızı altınlarınızı çıkarın, TL'ye çevirin. Yerli milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞIMIZA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR"

İçişleri Bakanlığımız çalışmalarıyla huzurun teminatıdır. Türkiye farklı bir tehlikeli terör örgütlerinin tehdidi altında bulunduğu dönemde İçişleri Bakanlığımıza daha büyük görev düşüyor. Bakanlığımız terör örgütlerine göz açtırmayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 100 günlük icraat kapsamında doğuda halen devam eden fiziki güvenlik projelerimiz devam ediyor. Bakanlığın 15 ayrı hizmetini e-devlet üzerinden sunmaya başlayarak önemli bir tasarrufa gidiyoruz. 81 vilayetimizdeki il koordinasyon kurumunun faaliyetlerini izliyoruz. Narkotimler kurarak 81 ilimizin tamamını merkeze alıyoruz. Düzensiz göçü önlemek için 4 yeni geri gönderme merkezi kuruyoruz. Jandarmaya 6 silahlı insansız hava aracı daha kazandırıyoruz. Emniyet ve Jandarmayı 459 zırhlı araçla takviye ediyoruz.

"KULELİ ASKERİ LİSESİ'Nİ MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığımıza geliyorum. İnşallah yeni dönemde sektörün içinden gelen arkadaşımızla Bakanlığımızı yürüteceğiz. Yeni dönemde bu bakanlığın çok büyük atılımlar gerçekleştireceğine inanıyorum. Turizm alanında yeni pazarlara açılıyoruz. Gaziosmanpaşa'da meşhur Rami kışlasını kütüphaneye dönüştürmek için adımlarımızı attık. Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüşmesi için gereken planları yapıyoruz. 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürme işini bitiriyoruz. Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören yerini ziyarete açıyoruz. Gitmeyenler gitsin resmi açılışını bizzat yapacağım.

"20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATIYORUZ"

Geliyorum Milli Eğitim Bakanlığımıza. İktidarlarımızda en büyük kaynağı ayırdığımız kurumlarımızın başında geliyor. Toplam öğretmen sayısını 920 bine yükselttik. İlk ve ortaöğretimde ders kitaplarını sıralarının üzerine ücretsiz olarak koyduk. İmkanı olmayan ailelere eğitim yardımı yaparak evlatlarımızın okula gitmesini sağladık. 100 günlük icraat programımız kapsamında tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltiyoruz. 20 bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. Bir türlü çözemediğimiz yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için yeni yöntemler devreye alıyoruz.

"BEDELLİ ASKERLİK SÜRECİNİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YÜRÜTÜYOR"

Milli Savunma Bakanlığımız...Son yıllarda en büyük değişimi yaşayan kurumlarımızdan. 100 gün icraat programının başını bedelli askerlik çekti. Süreç Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Gazilerimize hizmet verecek Gazi Uyum Evi yapılıyor. 1 milyon mayınlı alanın temizlik çalışmalarını başlatıyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan askerliğe müracaat edememiş olanların dövizle askerlikten faydalanmasını sağlıyoruz.

"İFTİHAR KURUMLARIMIZDAN OLDU"

Ve Sağlık Bakanlığımız...Büyük sağlık reformuyla iftihar kurumlarımızdan biri oldu. 540 bin sağlık çalışanını işe başlattık. Ambulans sayısını 618'den 5 bine çıkardık. Ülkemizde olmayan hava ambulansları artık var. Köpeklerin çektiği kızaklarla hastalarımız taşınırdı. 100 gün icraat programımızda hizmetleri ileri taşıyoruz. Türkiye'yi sağlık turizminde marka haline getirmek için faaliyet gösteren kurumların sayısını artırıyoruz. Obezite ile mücadeleyi yaygınlaştırıyoruz. İlaçta ve tıbbi cihazda yerelleşmeyi yerlileşmeyi teşvik edecek sistem kuruyoruz.

"TÜRKİYE UZAY AJANSINI KURUYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız... Kritik öneme sahip çalışmaları yürütmüştür. 1 milyon 375 bin vatandaşımıza istihdam sağladı. Marka başvurularında 4,5 kata varan artış oldu. KOBİ'leri ekonomimizin itici gücü haline getirdik. 100 günlük icraat kapsamında yüksek teknoloji ürünler kapsamında fon şirketleriyle protokoller imzalıyoruz. Türkiye uzay ajansını kuruyoruz. Yerli uydularımız için projeler geliştirecek uzay teknolojileri sistemlerini açıyoruz. Bilişim vadisinin de ilk etabının 2. kısmını tamamlıyoruz. Ar-Ge merkezlerinin sayısını yüzde 10 artırıyoruz.

"ÇİFTÇİLERE 108 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERDİK"

Tarım ve Orman Bakanlığımız...Yeni dönemde daha güçlü şekilde hizmetlerine devam edecek. Çiftçilerimize 108 milyar lira tarımsal destek verdik. Bazıları 'Çiftçi aç' diyor ya ben resmi rakam veriyorum. Barajlarımızın sayısını 276'dan 801'e çıkardık. 8 bin 300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz. Silvan tünellerinin ihalesini tamamlıyoruz.

"YENİ DÖNEMDE ÖNCELİĞİMİZ ÇİN, HİNDİSTAN, MEKSİKA, RUSYA"

Ticaret Bakanlığımıza geliyorum. Yeni dönemde de ihraca dayalı bir anlayışımız var. Türk ekonomisinin lokomotifi olan ihracatı geliştirmek yeni dönemde planlarımız arasında. Yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Hindistan, Rusya pazarları. Transit taşımalarda beyanname zorunluluğunu kaldırıyoruz. Ticaret hacmimizi artırmak için 35 yeni ülke ve şehir belirliyoruz. Adana Yumurtalık'ta 1 milyar dolarlık petro-kimya yatırımı için arazi tahsisini yapıyoruz.

"100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMIMIZIN EN ÖNEMLİ İCRAATI YENİ HAVALİMANI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız...Bugüne kadar ülkemizin en büyük yatırımlarına imza attı. Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 26 bin kilometreye çıkardık Demiryollarımızın büyük bölümünü yeniledik. Havalimanlarımızın sayısını 26'dan 55'e çıkardık. Karayolu tünellerimizin sayısını 83'ten 343'e çıkardık. 100 günlük icraat programımızın en önemli maddesi İstanbul'daki yeni havalimanımızın 29 Ekim'de hizmete girecek olmasıdır. Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nı hizmete sunuyoruz. Van Gölü için inşa edilen feribot sefere başlıyor.

"ADINI SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI KOYALIM DEDİK"

Muş ve Kahrmanmaraş Havalimanlarıın terminal binaları bitiyor. Artık Muş Havalimanı demeyelim dedik. Oranın adını da Sultan Alparslan Havalimanı koyalım dedik.

Milletimize sesleniyorum. Ekonomi ile ilgili söylenenlere bakmayın. Biz bunları aştık aşacağız.