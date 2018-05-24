Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı görevden aldı

25 Mayıs 2018, Cuma 00:15 Son Güncelleme: 25 Mayıs 2018, Cuma 00:28
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Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,

Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine;

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah ATALAR’ı,

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer UTLU’yu,

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK’ü atamışlardır.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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