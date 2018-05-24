Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hayati Aktaş'ı görevden aldı
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca,
Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine;
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Abdullah ATALAR’ı,
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer UTLU’yu,
Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden Prof. Dr. Feride Esra GENÇTÜRK’ü atamışlardır.