15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'e getirildi

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkan Erdoğan'a hediye edilen 2’si dişi 4 yavru aslan Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bütün Türkiye’yi Reis’in aslanlarını görmek için buraya davet ediyorum" dedi. Aslanlara Erdoğan 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' adlarını verdi

13 Ocak 2018, Cumartesi 13:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'e getirildi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in hediye ettiği 12-18 aylık yavru aslanlar, 2 gün önce Gaziantep’e getirildi. Bakımlarının yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki kafeslerine konulan aslanlar için bugün tanıtım töreni düzenlendi.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Reis’in aAslanları' olarak adlandırdıkları yavru aslanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' adlarının verildiğini söyledi.

Aslanlara en iyi şekilde bakılacağını ifade eden Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin Türkiye’de 1, Avrupa 3, dünyada 4’üncü sırada olduğunu anlatırken şöyle dedi:

FATMA ŞAHİN: REİS'İN ASLANLARINI GÖRMEYE GELİN

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Sudan Cumhurbaşkanı’nın hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için çok yoğun çalıştık. Arkadaşlarımız Sudan’a gitti ve oradaki arkadaşlarımızla beraber aslanları kargo uçağıyla direkt Gaziantep’e getirdi. 2 gün önce aslanlarımız buraya ulaştı. Tabii yoldan gelince onların dinlenme, bakıma ihtiyacı vardı. Bakımlarını yaptık, dinlendirdik, ihtiyaçlarını giderdik, rahatlattık. Şimdi de aslanlarımızla ilgili lansman için buradayız.



Biz 'Reis’in Aslanları' olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığımız görüşmede bize isimlerini bildirdi. Öncelikle dişi aslanlarımızın isimleri ’Nil’ ve ’Sultan’, erkek aslanlarımızın ismi ise ’Sudan’ ve ’Sevakin’. Biliyorsunuz orada çok önemli bir adamız var. O adanın ismini verdik. Bu aslanlar bize emanet. Bizim de en önemli özelliğimiz emanete iyi bakmak. Ben bütün Türkiye’yi yılda 3 milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçemize Reis’in aslanlarını görmeye bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla beraber, emanet ettiği hediyelere nasıl iyi baktığımızı görmesi için buraya davet ediyorum."

Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan aslanlar, alışma süresi boyuncu diğer aslanlardan ayrı tutulacak.

 
Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu toprağa verildi

Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu toprağa verildi
Çanakkale-Gökçeada seferlerine fırtına iptali

Çanakkale-Gökçeada seferlerine fırtına iptali
Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Son Dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

Bitlis’te el yapımı patlayıcı imha edildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FETÖ'cü iddialarına sert çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener FETÖ'cü iddialarına sert çıktı
Sevakin Adası'nda yeni gelişme! Osmanlının Afrika'yı yönettiği yer onarılıyor

Sevakin Adası'nda yeni gelişme! Osmanlının Afrika'yı yönettiği yer onarılıyor
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'tan Selahattin Demirtaş'a yanıt

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'tan Selahattin Demirtaş'a yanıt
İlik nakli bekleyen Muhammed'e Amerika'dan kötü haber

İlik nakli bekleyen Muhammed'e Amerika'dan kötü haber
Elazığ'da günlük evlere 47 bin lira ceza

Elazığ'da günlük evlere 47 bin lira ceza
Son Dakika...CHP'de kongre yarışı başladı!

Son Dakika...CHP'de kongre yarışı başladı!
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli

Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli