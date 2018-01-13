Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlar Gaziantep'e getirildi

FATMA ŞAHİN: REİS'İN ASLANLARINI GÖRMEYE GELİN

Senim Tanay

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in hediye ettiği 12-18 aylık yavru aslanlar, 2 gün önce Gaziantep’e getirildi. Bakımlarının yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki kafeslerine konulan aslanlar için bugün tanıtım töreni düzenlendi.Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Reis’in aAslanları' olarak adlandırdıkları yavru aslanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' adlarının verildiğini söyledi.Aslanlara en iyi şekilde bakılacağını ifade eden Fatma Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin Türkiye’de 1, Avrupa 3, dünyada 4’üncü sırada olduğunu anlatırken şöyle dedi:"Sayın Cumhurbaşkanımız, Sudan Cumhurbaşkanı’nın hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için çok yoğun çalıştık. Arkadaşlarımız Sudan’a gitti ve oradaki arkadaşlarımızla beraber aslanları kargo uçağıyla direkt Gaziantep’e getirdi. 2 gün önce aslanlarımız buraya ulaştı. Tabii yoldan gelince onların dinlenme, bakıma ihtiyacı vardı. Bakımlarını yaptık, dinlendirdik, ihtiyaçlarını giderdik, rahatlattık. Şimdi de aslanlarımızla ilgili lansman için buradayız.Biz 'Reis’in Aslanları' olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığımız görüşmede bize isimlerini bildirdi. Öncelikle dişi aslanlarımızın isimleri ’Nil’ ve ’Sultan’, erkek aslanlarımızın ismi ise ’Sudan’ ve ’Sevakin’. Biliyorsunuz orada çok önemli bir adamız var. O adanın ismini verdik. Bu aslanlar bize emanet. Bizim de en önemli özelliğimiz emanete iyi bakmak. Ben bütün Türkiye’yi yılda 3 milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçemize Reis’in aslanlarını görmeye bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla beraber, emanet ettiği hediyelere nasıl iyi baktığımızı görmesi için buraya davet ediyorum."Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan aslanlar, alışma süresi boyuncu diğer aslanlardan ayrı tutulacak.