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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tunus’ta devlet nişanı takdim edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi

27 Aralık 2017, Çarşamba 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tunus’ta devlet nişanı takdim edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Tunus’ta resmi temaslarına devam ediyor.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Cumhurbaşkanlığı sarayında düzenlenen ortak basın toplantısının ardından Erdoğan’a devlet nişanı takdim etti.

Ardından Sibsi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna resmi yemek verildi.

(İHA)
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