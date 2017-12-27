Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tunus’ta devlet nişanı takdim edildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi tarafından devlet nişanı takdim edildi
İbrahim Armağan annesiyle telefon konuşmasında suçu itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimse bu sürece limon sıkmasın
Son Dakika... Okmeydanı'nda kaza!
Son Dakika... Kocaeli'nde fabrika yangını
Türkiye’nin deprem haritası yenilendi
FETÖ sanığı iş adamı itirafçı oldu
Akdeniz'de 'doğalgaz' gerilimi
Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşıyla telefonda görüştü
Uşak’ta hastane etrafındaki ağır koku paniğe neden oldu
Eski AK Parti Yalova Milletvekili Şükrü Önder tahliye oldu
Belediye başkanı çekim sırasında depreme yakalandı
ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programının tanıtım jeneriğini yayınladı (Küçük kızı Leyla da var)
AK Parti MKYK toplantısı başladı
Şarkıcı Hatice'ye Dubaili işadamından ahlaksız teklif: Bana 100 bin dolar önerdi