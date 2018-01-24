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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin Harekatı'nın 5. gününde ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Görüşme, Trump'ın talebiyle gerçekleşecek. Görüşmenin 20:30'da yapılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek
ABD’nin Suriye’de Türkiye sınırına 30 bin kişilik terör ordusu kurma kararı ve Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ile gerilen Türkiye-ABD ilişkilerinde ilk liderler arası temas bugün gerçekleşecek. A Haber'de yer alan bilgiye göre, görüşmenin 20:30'da yapılacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın başkenti Paris’te ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın bugün bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tillerson ile yapılan görüşmede daha çok Suriye’nin ele alındığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin PYD/PKK’ya verilen silahlardan duyduğu rahatsızlığın tekrar dile getirildiğini söyledi. Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Ayrıca, daha önce Vancouver’da da gündeme getirdiğimiz teröristlerden sözde ordu kurulmasıyla ilgili, Türkiye’de duyulan rahatsızlığı gündeme getirdik. (Tillerson) YPG’nin burada bir oluşum içine girmeleri için bir destek vermediklerini, siyasi oluşum da dahil bir destek vermediklerini vurguladı. Yarın (bugün) zaten iki başkan da telefonda görü- şecek, onu söyledi. Sayın Trump, Cumhurbaşkanı’mız ile görüşmek istiyor.”


ERDOĞAN 'BEN ONA DÖNMEM' DEMİŞTİ


Geçen hafta partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin Trump ile Suriye konusunda görüşme olup olmayacağına yönelik sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Şu anda henüz kendisini aramayı düşünmüyorum. Çünkü daha önce bunları konuştuk, o bana dönecekti. O bana dönmediği sürece ben ona dönmem" demişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasım ayında ABD Başkanı Trump ile telefonda önemli bir görüşme yapmıştı. Beştepe'deki çalışma ofisinden yapılan görüşmede Erdoğan'ın yanında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer almıştı.


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