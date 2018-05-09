Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD gerçek dostlarını kaybediyor

Erdinç Şahin

Kaybeden Amerika olacaktır. Çünkü yaptığınız bir anlaşmaya sadık kalmıyorsunuz. Uluslararası anlaşmalar, böyle istediğiniz zaman bozun, istediğiniz zaman yapın. Böyle bir şey olmaz.'İran nükleer anlaşmaya uyacaktır. ABD gerçek dostlarını kaybediyor' dediABD Suriye'de terör örgütü PYD ve YPG ile birlikte haraket ediyor. ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı.YPG, ABD'den aldığı silahlarla sınırlarımızı tehdit etti. Terör örgütünün başı hala ABD'de.Tüm partilerin propaganda şansı var.10 büyük ekonomi arasında bir başarı hikayesi yaratacağız.ABD elçiliğinin Kudüs'e taşıma teşebüsü hata.F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz.YPG, ABD'den aldığı silahlarla sınırlarımızı tehdit etti.ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir.Afrin harekatında YPG'li teröristlerle mücadele ediyoruz, bizim sınırımız taciz altında.