Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da vatandaşlara seslendi

Yusuf Cevahir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara İl Kongresi öncesinde, salon dışındaki vatandaşlara sesleniyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Ankara, olağan kongremizde bu coşkunuz, bu heyecanınız Ankara'yı çok daha farklı bir yere taşıyor. Buna inanıyorum. 16 Nisan'da ortalamamızın altında netice alındıysa da şimdi, mart 2019'da, kasım 2019'da sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Daha da güçlü olacağız. Buna hazır mıyız?