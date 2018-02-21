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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedeli ağır olur

Terörist PYD’nin işbirliği yaptığı Esad güçleri dün Suriye Afrin’e girmek istedi. Türk topçusu uyarı ateşi açınca geri dönmek zorunda kaldılar. Erdoğan “Yanlış karar alanlar bedelini ağır öderler” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedeli ağır olur

DURDULAR


'Zeytin Dalı Harekatı’ ile sıkışan terör örgütü PYD’nin anlaştığı esad güçlerinin afrin’e gireceği ileri sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün AK Parti grubunda rus lider Putin’le akşam yaptığı görüşmeyi kastederek “Onlar (Esad güçleri) dün (önceki gün) ciddi manada durduruldu” dedi.


'ŞİMDİLİK KAPANDI'


İranlı Şii milislerin olduğu 10 araçlık konvoya Afrin’e 10 kilometre kala Türk topçusu uyarı ateşi açtı. Konvoy bu yüzden geri döndü. Erdoğan bu sıcak gelişme üzerine şu açıklamayı yaptı: “Top atışları yapılınca geri dönmek zorunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette.”


'AFRİN'İ KUŞATACAĞIZ'


Erdoğan sözlerine “Afrin’i önümüzdeki günlerde çok hızlı şekilde kuşatacağız” diye devam etti. Birkaç saat sonra Suriye devlet Televizyonu, “Konvoyla afrin’e doğru yola çıkıldı” diye propagandaya başladı. Terörist PYD de aynı şekilde yayın yaptı.


'MUTABIKIZ' MESAJI


Erdoğan şöyle devam etti: “Putin ve iran lideri ruhani ile yaptığım görüşmelerde de bu konularda mutabakatımız var. Terör örgütleri bazen kendilerine göre aldıkları kararlarla yanlış adımlar atıyor. Buna müsaade etmeyiz, bunun bedelini çok ağır öderler.”


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