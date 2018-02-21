Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedeli ağır olur

DURDULAR



'ŞİMDİLİK KAPANDI'



'AFRİN'İ KUŞATACAĞIZ'



'MUTABIKIZ' MESAJI

İdil Janet Demiray

’ ile sıkışan terör örgütünin anlaştığı esad güçlerinin afrin’e gireceği ileri sürülmüştü.düngrubunda rus lider Putin’le akşam yaptığı görüşmeyi kastederek “Onlar (Esad güçleri) dün (önceki gün) ciddi manada durduruldu” dedi.İranlı Şii milislerin olduğu 10 araçlık konvoya Afrin’e 10 kilometre kala Türk topçusu uyarı ateşi açtı. Konvoy bu yüzden geri döndü.bu sıcak gelişme üzerine şu açıklamayı yaptı: “Top atışları yapılınca geri dönmek zorunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette.”sözlerine “Afrin’i önümüzdeki günlerde çok hızlı şekilde kuşatacağız” diye devam etti. Birkaç saat sonra Suriye devlet Televizyonu, “Konvoyla afrin’e doğru yola çıkıldı” diye propagandaya başladı. Terörist PYD de aynı şekilde yayın yaptı.Erdoğan şöyle devam etti: “Putin ve iran lideri ruhani ile yaptığım görüşmelerde de bu konularda mutabakatımız var. Terör örgütleri bazen kendilerine göre aldıkları kararlarla yanlış adımlar atıyor. Buna müsaade etmeyiz, bunun bedelini çok ağır öderler.”