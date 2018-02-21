Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedeli ağır olur

DURDULAR
'Zeytin Dalı Harekatı
’ ile sıkışan terör örgütü PYD’
nin anlaştığı esad güçlerinin afrin’e gireceği ileri sürülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan
dün AK Parti
grubunda rus lider Putin’le akşam yaptığı görüşmeyi kastederek “Onlar (Esad güçleri) dün (önceki gün) ciddi manada durduruldu” dedi.
'ŞİMDİLİK KAPANDI'
İranlı Şii milislerin olduğu 10 araçlık konvoya Afrin’e 10 kilometre kala Türk topçusu uyarı ateşi açtı. Konvoy bu yüzden geri döndü. Erdoğan
bu sıcak gelişme üzerine şu açıklamayı yaptı: “Top atışları yapılınca geri dönmek zorunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette.”
Erdoğan
'AFRİN'İ KUŞATACAĞIZ'
sözlerine “Afrin’i önümüzdeki günlerde çok hızlı şekilde kuşatacağız” diye devam etti. Birkaç saat sonra Suriye devlet Televizyonu, “Konvoyla afrin’e doğru yola çıkıldı” diye propagandaya başladı. Terörist PYD de aynı şekilde yayın yaptı.
'MUTABIKIZ' MESAJI
Erdoğan şöyle devam etti: “Putin ve iran lideri ruhani ile yaptığım görüşmelerde de bu konularda mutabakatımız var. Terör örgütleri bazen kendilerine göre aldıkları kararlarla yanlış adımlar atıyor. Buna müsaade etmeyiz, bunun bedelini çok ağır öderler.”
İdil Janet Demiray