Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bedelini çok ağır öderler

BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDERLER

Son Dakika...Türkiye uyarı atışı yaptı, Esad yanlısı güçler geri çekildi

Mehmet Nuri Turan

Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, "FETÖ'yü inşallah dostlarımızın da desteğiyle Balkan coğrafyasından söküp atacağız." dedi.FETÖ'nün Türkiye ve Makedonya için ciddi tehdit oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu örgütün kökünü dünyanın her tarafında kazıma noktasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorunu ile ilgili olarak da şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rejime yakın milislerin Afrin’e gireceği yönündeki iddialara ilişkin son saatlerde yansıyan yeni haberler var, Rejim tarafından gelen milislere bir müdahale olduğu yönünde. Sahadaki son durum nedir ? Sorusunu şöyle yanıtladı:"Bugün Akşam saatlerinde pikaplarıyla Afrin’e doğru hareketleri tespit edilmiş, fakat daha sonra top atışları yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar. O dosya da şimdilik kapanmış vaziyette.Terör örgütlerinin kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara fırsat vermemiz mümkün değil,bedelini çok ağır öderler."DHA