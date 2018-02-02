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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenazesini taşıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde yardımcılığını yapan Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenazesine katıldı. Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verdi.

02 Şubat 2018, Cuma 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bekir Sıtkı Albayrak'ın cenazesini taşıdı
Cenaze için Ankara'dan İstanbul'a gelen Erdoğan, Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına katıldı.

Eşi Emine Erdoğan ile camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Sıtkı Albayrak'ın oğlu Ömer Albayrak'a başsağlığı dileğinde bulundu.



Törene, Albayrak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan’ın dünürü Özdemir Bayraktar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile vatandaşlar katıldı.



Emine Erdoğan da Albayrak'ın eşi Neriman Albayrak'ın yanına geçerek acısına ortak oldu. Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski mesai arkadaşının tabutuna omuz verenler arasında yer aldı. Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden biri olan 68 yaşındaki Bekir Sıtkı Albayrak önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.



Albayrak, Erdoğan'ın Refah Partisi İstanbul İl Başkanı olduğu dönemde il yönetim kurulu üyeliği yapmıştı. 



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Albayrak’ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki defnine de katıldı. Erdoğan, burada Kur’an-ı Kerim okudu.

 


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