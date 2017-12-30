Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide oturdu

Serap Belovacıklı

Kastamonu'da AK Parti İl Kongresi'ne katılan, konuşması sonrasında üç engelli kadının işlettiği pasta ve börek salonunda durdu.Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda kendisine ikram edilen çay ve pastadan yedi. Vatandaşlar Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.