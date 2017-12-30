Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide oturdu

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Demokrasi Zaferi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç esnaf kadının ricasını kırmayıp pasta ve börek salonuna girdi.
Başbakan Yıldırım'dan hızlı tren müjdesi! İstanbul- Edirne arası 1 saat 15 dakikaya iniyor
CHP'den asgari ücret açıklaması
Son dakika... Kuzey Irak'ta terör saldırısı: 3 asker yaralandı
Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad bir defaya mahsus değiştirilebilecek
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık umre dönüşü başını örttü
Şehit yakınlarına erken terhis geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastalandı
Nostaljik tramvay sefere başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a sert KHK eleştirisi
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı
Hollanda'da Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı
3 ay önce cesedi bulunan kadının katili sevgilisi çıktı
Mersin'de adliye önünde silahlı saldırı
Türkiye’nin ilk aktif sondaj gemisi İzmit Körfezi’nde
Diyarbakır'da HDP binasına polis baskını