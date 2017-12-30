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Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç esnaf kadının ricasını kırmayıp pasta ve börek salonuna girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide oturdu
Kastamonu'da AK Parti İl Kongresi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sonrasında üç engelli kadının işlettiği pasta ve börek salonunda durdu.

Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda kendisine ikram edilen çay ve pastadan yedi. Vatandaşlar Erdoğan'a büyük ilgi gösterdi.



 
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