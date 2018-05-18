Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bosna Hersek ziyareti ile ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sayın Bakir İzetbegovic ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, 6’ıncı UETD Genel Kurul Toplantısı’na katılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi tarafından kendisine tevdi edilecek fahri doktora için gerçekleştirilecek törene de katılacaklardır. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Bosna Hersek ile ikili ilişkilerin ve Balkanlardaki gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi öngörülmektedir."

DHA



