Bu yıl 10’uncusu düzenlenen BRICS Zirvesi’ne katılmak üzere Güney Afrika’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS ülkeleriyle aile fotoğrafına katıldı. Türkiye’nin Güney Afrika zirvesine İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak davet edilmesi, BRICS ile Türkiye arasında ilk kurumsal ilişki olması açısından önem teşkil ediyor. Erdoğan, 10. BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine de devam ediyor. Erdoğan’ın temasları kapsamında Güney Afrika, Arjantin ve Brezilya liderleriyle görüşmesi bekleniyor.