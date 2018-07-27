İşte satır başları...

Daha adil, daha tarafsız yeni bir uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu amacıyla, hem BRICS bünyesinde hem de Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda ortak hareket edebiliriz.

Bugün burada yalnızca Türkiye'yi değil, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerini de temsilen bulunuyorum.

Dünya sancılı bir dönemden geçiyor. Son yıllarda savaşların, terör eylemlerinin, ekonomik krizler ve doğal afetlerin insanlık üzerinde ne büyük yaralar açtığına şahit olduk.

Neredeyse her 10 yılda bir tekrarlanan ekonomik krizlerle bugünlere geldik. Bu yapının günümüz şartlarına göre ele alınmadan, değişmeden devam etmesi mümkün değildir. Yükselen ekonomilerin artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması şarttır. BRICS'in üstlenmek istediği rolü dikkatle izliyoruz.

Bugün 4 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Ülkemizin 2011'den bu yana Somali'de yaptığı çalışmalar Afrika kıtasına yaklaşımımızı göstermesi bakımından önemlidir. Zirveye katılmaktan duyduğum memnuniyet ifade etmek istiyorum. Ev sahibi Güney Afrika'ya şükranlarımı sunuyorum.



