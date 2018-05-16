Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar programında konuştu

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:





--(FETÖ'nün darbe girişimi) İstiklalimize ve istikbalimize yönelik en son saldırıydı. Tek yürek ve tek yumruk olarak bu alçak girişimi başarısızlığa uğrattık.

-Afrin'de 4456, Kuzey Irak'ta 403, yurt içinde son dönemde 345 teröristi etkisiz hale getirdik.

-Filistin'de büyük bir insanlık suçuyla karşı karşıyayız. ABD'nin kararı, İsrail yönetimini adeta azdırmıştır.

-Tüm dünya gözünü yumsa da biz İsrail zulmüne rıza göstermeyeceğiz. Filistinli kardeşlerimizin tüm imkanlarımızla yanında olmaya devam edeceğiz.

- İsrail'in küstah, insanlık dışı uygulamalarına sessiz kalınması çok tehlikeli bir kapının açılmasına neden olacaktır.

-(Gazze'deki İsrail terörü) Birleşmiş Milletler, olaylar karşısında bitmiştir, tükenmiştir, çökmüştür.

-Kötü gidişe itiraz ediyoruz, bedeli ne olursa olsun mazlumun yanında olacağız. Mazlumun kimliğine hiç bakmadık, bakmayacağız.



