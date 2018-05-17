Erdoğan: 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





Sizler darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikildiniz.

Benim gözümde 26.Dönem TBMM 1.Meclis'ten sonraki ikinci kurucu Meclis'tir.

Şimdi daha çok çalışmak zorundayız.

Sadece Afrin'de bugün itibarıyla 4 bin 464 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanında, Kuzey Irak'ta 403 terörist etkisiz hale getirildi.

24 Haziran seçimlerinde diğer tüm seçimlerden daha çok çalışmak zorundayız. Herhangi bir aksiliğe meydan vermeden sonuca ulaşmamız gerekiyor.

Salı gününden itibaren tüm milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımız sahaya inecek ve gece gündüz çalışmaya başlayacak.