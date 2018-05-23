Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim sonrası farklı tedbirler olacak

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satır başları:

Döviz kurundaki yükselişi doğru tespit etmek gerekli. Kurdaki dalgalanma küresel düzeyde yaşanan bir sorun.

Kısa vadede kurdaki dalgalanmanın önünü kesecek imkanlara sahibiz.

Biz her zaman olduğu gibi milletimizin karşısına yine riyasız, hesapsız, kitapsız, tamamen hasbi bir şekilde çıkıyoruz.

Kurdaki dalgalanma sadece ülkemizle ilgili değildir, küresel düzeyde yaşanan bir sorundur.

Yerli paramızı dövizle değişmeyelim.

Seçim sonrası farklı tedbirler olacak.

MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ KARARI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda Merkez Bankası'nın GLP borç verme faiz oranını 300 bazpuan artışla yüzde 16.5'e yükseltmesinin ardından dolar 4.57 liraya, euro 5.35 liraya, sterlin 6.10 liraya kadar geriledi.