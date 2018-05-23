Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında ilk kez açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınındaki "Cumhurbaşkanı Özel" programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

'BÜYÜK BİR GAYRETLE 24 HAZİRAN'A HAZIRLANIYORUZ'

Yorgunluk yok dersek yanlış olur, biz bunu hissetmiyoruz. Büyük bir gayretle 24 Haziran'a hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımızın heyecanı bize yorgunluk diye bir şey hissettirmiyor. Gittiğim her yerde bu var. İlk mitingimizi Erzurum'da başlatacağız.

Erzurum'la başlayacak olan bu kampanyanın ilk mitingnin çok farklı olacağını hissediyorum. Cumartesi oradayız. Yarın kampanyanın tamamıyla beyannamemizi açıklamak suretiyle, beyanname içinde ne var ne yok tüm vatandaşlarımıza anlatacağız.

Bu süre içerisinde de 31 miting yapacağız. Bazı ilçelerde de mitinglerimiz olacak. Biz şuna inanmışız aşk ile koşuyoruz. Aşk ile koşan yorulmaz diyoruz. Biz o günden bugüne yorulmadan gittik, gideceğiz. Milletimiz arkandayım dedi ve bizde yürüdük, yola devam.

'İKİ TANE ÖNEMLİ KOMİSYON OLUŞTURDUK'

İftarı yapmazsak, sahuru yapacağız. Dün akşam Ankara'nın Bağlum'daydım. Eşimi de aldım. İki gariple beraberdik, iftarımızı yaptık. Orada iftarı yapıyoruz ama etraf kuşatılıyor. Bakıyorum vatandaş yolda. Keşke otobüsle gelseydik dedim. En azından hitap ederdim vatandaşlara.

'DOĞAL YAPARSAN BEREKETİNİ YAKALARSIN'

Bir siyasetçinin seçim kampanyasının en güzel yanı bu. Böyle olursa yorulmazsın. Bütün yorgunluğunu alıyor enerji veriyor. Halktan aldığımız enerjiyle devam ediyoruz. Bu fakir evi geleneğim belediye başkanlığımla başlar. Devam edecek. Sanal değil, doğal yaparsan bereketini yakalarsın.

Bu seçimi erkene almak birde önceden planlanmış olan İngiltere, İİT. Bütün çalışmaları takip etmemi engelledi. Buna rağmen uykusuz da kalsak çalıştık. İki tane önemli komisyon oluşturduk. Alt komisyonlarda Merkez Karar Yönetimden üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımızdan oluşan bir heyet. Bu komisyon çalışmasıyla gelen müracat edenlerin hepsi oradan geçti.

'MİLLET BAHÇESİ OLUŞTURACAĞIZ'

Somut has yapacaklarımız neler olacak? İpucu vereyim. Biz çevreciyiz. Bugüne kadar biz diktiğimiz ağaçlarla milyarlarca ağaçlarla nam salmış bir iktidarız. Yeni bir adım daha atacağız. Bazı illerimizde millet bahçeleri kuracağız. Örneğin Konya'da Konya stadı vardı. Onun yerine millet bahçesi. Aynı şekilde Eskişehir. Eski stadın olduğu yere biz şimdi millet bahçesi kuracağız. İstanbul'da öyle. En büyük müjde bu. Atatürk havalimanı millet bahçesi olacak. 29 Ekim'de havalimanı açılacak. Mevcut Atatürk havalimanında da millet bahçesi haline getireceğiz.

'ŞEHİR HASTANELERİ YAPACAĞIZ'

(CHP'de liste gerginliği) Elalemin derdi bizi mi gerdi? Biz kendi işimize bakalım. Biraraya gelemeyenler bu fakirin sayesinde biraraya geliyorlarsa ne güzel. Şimdi buyurun bizde meydandayız diğerleri de. Arada sırada nuktelerimiz olabilir ama bunlarla uğraşmayacağız.

Biz ne yapacağız, bundan sonra ne yapacağız, yatırımların bunların derdinde olacağız. Yüksek hızlı treni sorun bilmezler. Binmemiştir. Binmiş olsa belki. Yüksek Hızlı trenle yolculuklar başladı. Yeni yeni illeri birbirine bağlıyoruz. Şehir hastaneleri. Bütün büyük şehirlere bir tane şehir hastanesi yapacağız. Bundan güzel adımlar olabilir mi?

'HAVA YOLU HALKIN YOLU OLDU'

16 yıl içerisinde Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Körfezin yıllardır çilesi olan köprüyü yaptık. Cumhuriyet tarihi boyunca 25 tane havalimanı yapılmış. Biz 26 tane ilave ettik. Hava yolu halkın yolu oldu. Bu siyasetin gücünü daha dinamik hale getiriyoruz. Neyle? Başkanlık sistemiyle. Bu sistemin bize kazandıracakları var.

BOSNA'DA YAPILAN SUİKAST İHBARI

Böyle bir ihbar var, burayı iptal edelim diye bir yaklaşımımız yok. Biz oraya gittik ve halktan müthiş bir ilgi gördük.

ANKET AÇIKLAMASI

14 Ağustos'ta girdiğimiz o seçimde ilk turda bu fakir seçildi. Yüzde 52 küsüratı vardı. Karşımda 14 parti vardı. Milletim bu evladını 14 Ağustos seçimlerinden tanıyor, biliyor. O günden bugüne yapılanları biliyor. Milletim bu evladına yine sahip çıkacaktır. Bize ulaşan anketler "Durmak yok yola devam" diyor.

'BENİM VATANDAŞIM HESABI ONLARDAN İYİ BİLİYOR'

Benim ayaklarım yere basıyor. Ayaklar yere basmadan bu işler olmaz. Kaç tane ağaç diktin diye sormak lazım. ÖTV'yi kaldırıyorsun onun yerine ne koyacaksın? Vergisi olmayan bir devlet mi var. Şu anda atıyorsun. Yerine koyacağını söyle. Benim vatandaşım bu hesabı onlardan iyi biliyor.

Onun geçmişindeki bu zihniyet bunu yapamadı. CHP'nin eski temsilcileri karneyle bize ekmek veriyorlardı, sanayağı, gaz yağını öyle veriyorlardı. Kim bu? Eski CHP. Kime yutturacaklar. Ben o değilim diyor. Sırtında küfe yok kuru sıkı at. Yok. Önce ispat etmeden bu işler olmaz.

NÜKLEER ENERJİ

Bizim nükleer enerjiyle ilgili Mersin Akkuyu adımı var. Bununla birlikte bizim hemen onun arkasında yeni Akkuyu adımlarını atacağız. Biz temiz enerjiyi kovalıyoruz. Bir diğer adım rüzgar enerjisinde çok iyi noktadayız. Güneş enerjisi bin megavatlık çok ciddi bir adımı Konya'da attık. O başlıyor. Bunlar yenilenebilir enerji oldukları için kirliliği davet etmiyor. Tertemiz bir enerji. Bu da Türkiye'nin gücünü artırıyor.

'BÜTÇEYİ ÇEŞİTLENDİRDİK'

Çin ve Japonya'yla görüşmelerimiz var. Nükleer enerji çalışmalarımız olacak. Geçenlerle Berat bey Çin'deydi. O görüşmelerin neticelerini alıyoruz. Şu anda bizim devamlılığımızın önemi buradan geliyor. Uluslararası bu noktadaki o güç sizi kabullenmiş kabullendiği içinde sizinle öyle anlaşmalara giriyor ki. İnandığı, güvendiği için giriyor.

'ABD İTİBARINI SIFIRLAMIŞTIR'

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili, "ABD ve İsrail’in kararı kıymeti harbiyesi olmayan bir karardır. ABD bununla itibarını sıfırlamıştır.

İnce'nin Fetullah Gülen'in iadesinin usulüyle istenmediği iddiası hakkında “Buna pek girmek istemiyorum ama Muharrem Bey’in Adalet Bakanlığı'na veya MİT’e bunun ispatını yapması lazım. Sana bunu ABD’den kim söylemiş, bunun belgesiyle vermesi lazım. Bunun belgesini versin ki MİT’e cevap hakkı doğsun.