Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı

İKİ ÜLKE MARŞLARI ÇALINDI

ŞEHİTLER ABİDESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Mehmet Nuri Turan

özel uçak "CAN" ile TSİ 20.40'ta'e geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'na gelişindetarafındanle karşılandı.Erdoğan ve Bensalah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Bensalah, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bensalah törenin ardından bir süre görüştü.Karşılamada, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel, Posta, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Houda Imene Feraoun ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy da yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Cezayir'e geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek çelenk bıraktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah ile Şehitler Abidesi'ne geçti.Abideye çelenk bırakan Erdoğan, şehitler için dua etti.Erdoğan'a ziyaretinde, beraberindeki heyet üyeleri de eşlik etti.AA