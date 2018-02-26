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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılandı

26 Şubat 2018, Pazartesi 23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'de resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 20.40'ta Cezayir'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'na gelişinde Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah tarafından resmi törenle karşılandı.

İKİ ÜLKE MARŞLARI ÇALINDI

Erdoğan ve Bensalah'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Bensalah, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bensalah törenin ardından bir süre görüştü.

Karşılamada, Cezayir Dışişleri Bakanı Abdelkader Messahel, Posta, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Houda Imene Feraoun ve Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Cezayir'e geldi.

ŞEHİTLER ABİDESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir temasları kapsamında Şehitler Abidesi’ni ziyaret ederek çelenk bıraktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama töreninin ardından Cezayir Millet Konseyi Başkanı Abdelkader Bensalah ile Şehitler Abidesi'ne geçti. 
Abideye çelenk bırakan Erdoğan, şehitler için dua etti. 

Erdoğan'a ziyaretinde, beraberindeki heyet üyeleri de eşlik etti.



AA


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