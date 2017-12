Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a sert KHK eleştirisi

"DÜŞÜNCE HÜRRİYETİNİ SAVUNANLAR BİZİ MAHKUM ETTİ"



"100 BİNE YAKIN KARDEŞİMİZ EVLERİNE KAVUŞTU"



"4 BİN SİLAH YÜKLÜ TIR GÖNDERİLDİ"



"BİZ ABD İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ



"İÇİMİZDEN BAZILARI BU KAMPANYAYA KATILDI"



"YAZIKLAR OLSUN"



ABDULLAH GÜL NE DEMİŞTİ?

Serap Belovacıklı

Biz ülkemizi 7 düvelin tasallutundan kurtardık. Bugün de aynı mücadeleyi veriyoruz. 15 Temmuz gecesi Kastamonulu Ayşa Arkaç kardeşimiz İstanbul'da sokağa çıktı Boğaziçi Köprüsü'den şehadet mertebesine erişti. Bu köprünün adı artık 15 Temmuz şehitler Köprüsü'dür. Anamuhalefetin başındaki zatın şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Ya sen ne cins adamsın! Sen benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun onların acaba yakınları şehit olduğu zaman 'Ne yaptılar?' diye soruyor musun? Yok. Niye düşünsün ki? Utanmadan 'Cumhurbaşkanı bana haber verseydi beklerdim' diyor. Ben haberi tüm milletime verdim. Biz telefonla haberi verdiğimizde on binler yürüdü. Sen öyle bir tipsin ki orada onbinleri görüyorsun, onların arasına tankların sorumlularıyla görüşüyor senin heyetin oradan kaçıp Bakırköy'e gidiyorsun. Bu karakter meselesi, bu cibiliyet meselesi. Bu kişi hayatının hiç bir döneminde ülkemizin, milletimizin hakkını savunmamıştır. Hep fitnenin iftiranın peşinde olmuştur. Bu uğurda tüm terör örgütlerine destek verdi. Bu dağdakilerle beraber yürüyen değil mi? Veriyorlar eline 3-5 paçavra onları sallayarak güya muhalefet yapıyor.Biz bay Kemal gibi gökten inmedik. Bir kasetle CD ile gelmedik. Bizim farkımız var. 40 yılı aşkın bir süre bu mücadeleyi vere vere geldik. Bu ülke neler gördü? Onaylı bir şiiri okuyorsunuz içeri alınıyorsunuz. Bu da Ziya Gökalp'e ait olan bir şiir. Bunların hepsi tarih oldu. Düşünce hürriyetinden yanayız diyorlar bunu diyenler bizi mahkum etti. Bunlar bay Kemal'in arkadaşlarıdır.Coğrafyamızın kadim bölgesi yerle yeksan edildi. Halep'in Kerkük'ün acısı hala yüreğimizde. Suriye halkında devlet terörü uygulayan zalim yönetimin baskısıyla ardından PKK'nın uzantısı örgütlerle adeta kan kusturuluyor. Türkiye olarak güvenli hale getirdiğimiz Creblus- El Bab arasındaki bölgeye şu ana kadar 100 bine yakın kardeşmiz dönerek kendi evlerine kavuştu. İdlib'de operasyonu tamamlamamızla birlikte burada da önemli bir geri dönüş olacağını düşünüyoruz. Kimse bize sınırın karşı tarafındaki güçlerin terör örgütü olmadığı iddia edemez. Madem her şey güllük gülistanlık 3 milyon insan niçin bizim topraklarımızda yaşamaya devam ediyor. Dün zalimin adı rejimdi, DEAŞ'tı bugün adı YPG'dir.Artık birşey bizi rahatsız ediyor. Yüzümüze başka kouşulmasından gözümüzün önünde başka olanlardan bıktık usandık. Bizzat şahsıma bölgedeki örgütlere silah verilemeyceği söylendiğinden beri 4 bini aşkın TIR silah yüklü, dağıtılmakla kalmadı önümüzdeki yıl için de ödenek konuldu. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra sadece icraata bakacağız.Biz Suriye'de Rusya ve İran'la nasıl çalışıyorsak ABD ile de aynı şekilde çalışmak istiyoruz. Amerika bizimle çalışırsa memnun oluruz. Aramızda çözemeyeceğimiz sorun yoktu. NATO'da beraberiz stratejik ortağız. Stratejik ortağınla hareket etmeyeceksin terör örgütüyle bir başka terör örgütüyle çözeceksin. Vize krizini kendileri başlattılar kendileri bitirdiler. Biz istemedik ki. Suriye meselesinde de aynısının olması için bir sebep yok. Bizzat Sayın Başkan'a söyledim. 'Siz niye terör örgütüyle işbirliği yapıyorsunuz? Bize hava desteği yapın 2 tugay gerekiyorsa yollarız. Bitiririz' dedik. Maalesef kendi generalleri, olmaz demiş. O da onların sözüne uyarak teröristlerle hareket etmeye karar verdiler. Biz bu terör örgütünü çok da uzak olmaya bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır. Biz gelmeden çekip gidin. Biz gelince gidecek yeriniz olmayacaktır.Biz bunlara çare ararken birileri suni gündem peşinde. Bunu son KHK'da yaşadık. Bazı kanunlar çıkartıldı. 27 temmuz 2016'da bir KHK çıakrmışız. Bu kararname ile darbe girişimi ve devamı niteliğindeki olaylarda görev alan kamu görevlilerin aldığı kararlar, eylemlerin cezai sorumluluk getirmeyeceğiniz söylemişiz. Meclis'te görüşülerek yasalaşmıştır. Benzer ifadeler yine 15 Temmuz darbe girişimiyle iligli şehitlik, gazilik gibi çeşitli KHK'larda yer almıştır. Darbecilere karşılık veren kardeşlerimiz için de ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Her nedense büyük bir gürültü kopardılar. İçimizden bazıları da bu kampanyalara katıldı. Tabi üzüldük, yapmamaları gerekirdi. Bu katılanlar 16 Nisan'da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan'da evet demediler hayır dediler. Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda gidip Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz?CHP'nin bazı vekilleri güya hükümeti eleştiriyor. Biz Muğla Milletvekili var ki;Terbiyesiz ahlaksız... Benim milletime saldırmıştır. Üstelik de hukukçu olan kişi KHK'ya okumamıştır. Şimdi dava açılacak. Cehalet paçalarından terbiyesizlik suratından akıyor. Partisinin başındaki zata özenmiş olacak ki milletimize saldırma cürreti gösteriyor. Bizi şaşırtan hiç beklemediğimiz gelişmeler var. Bu husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bazılar katıldı, katılıyor. Yazıklar olsun! Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz.Ortada bir hata varsa düzeltilir. Talep varsa karşılanır ama biz bunu akşam yatıp sabah kalkıp yapmadık ki. Biz Bay Kemal'in partisİ miyiz? Herkesi küçük hesaplardan ayrı durmaya davet ediyorum., Twitter üzerinden "sivillere ceza muafiyeti" içeren 696 sayılı KHK'nın 121. maddesine getirdiği eleştiriler hakkında açıklamalarda bulunmuştu.Abdullah Gül, "O kararnameyi ben sahiplendim. İyi niyetle yapılmış olan bir kararname. Yalnız orada bir boşluk görüyorum. Ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Ben hayatımı millete devlete hizmetle geçirmiş eski bir Cumhurbaşkanıyım. Önemli konularda görüşlerimi halkça paylaşmak da önemli bir sorumluluk benim için. Bunun arkasında herhangi bir mesele aramanın da hiç anlamı olmadığı kanaatindeyim." demişti.Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç da Gül'ün bu mesajlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.