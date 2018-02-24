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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Afrin tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de sivillerin hedef alındığı iddiaları için ABD'ye sert tepki gösterdi, "Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. " diye konuştu
 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye çok sert Afrin tepkisi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Kahramanmaraş il kongresi öncesi konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece ve 16 yıldır gündüz gece sizinle yürüyoruz. Sizin coşkunuz bizim coşkumuz oldu. Bu sabah itibariyle 1931 teröristi etkisiz hale getirdik. Dün, cumaydı, dün tüm askerlerimiz hamdolsun secdede gördüm, rükuda gördüm.

'SİVİLLERİ VURMAK SİZİN KANINIZDA VAR'


Geçmişteki o ecdadımızın varisleri olarak şimdi de yine Mehmedimiz aynı yolda yürüyor. Bir taraftan SİHA'larımızla, bir taraftan F-16'larımızla, helikopterlerimizle, tanklarımızla, toplarımızla Mehmetdimize saldıranları inlerinde boğduk, boğuyoruz. Birileri ne diyor? Sivilleri vuruyorlar. Vicdansızlar, ahlaksızlar, edepsizler bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var. Siz, Mali'de, Ruanda'da, Korsika'da durmadınız Libya'da bunu yaptınız. Türk'ü bu konuda bu şekilde yorumlayamazsınız. Bizim sınırımızı koruma sorumluluğumuz var. Kimse kalkıp da niçin bu sınırları koruyorsunuz diyemez. Saldıranlara da hesabını sormaya devam edeceğiz. Bu ülke, bu millet, bu asker korkaklar ordusu değildir. Korkaklar ülkesi değildir. Biz 81 milyonla tek milletiz. Türk'ü ile, Kürt'ü ile Laz'ı ile Roman'ı ile 81 milyon tek millet. Rengi şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, şehidimizin ta kendisi.


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