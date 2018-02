Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatı açıklaması

"3.5 MİLYON SURİYELİYİ SAKLAYACAK HALİMİZ YOK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşuyor.Zeytin Dalı operasyonu derken bu sıradan aklımıza gelip söylenen bir şey değil. Zeytine yemin olsun dedik. 1028 terörist etkisiz hale getirildi. Üzerine üzerine gidiyoruz gideceğiz. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi? Afrin'e gitmeyin. Senden mi alacağız izni? Bize milletimizin emri var. Ona kalsa Esed'le masaya oturun diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Utanmadan sıkılmadan DEAŞ'la işbirliği yaptığımızı söylüyor ama bunda haysiyet yok, onu yok. Ne zaman ispata davet ettiysem ispat etmemiştir. AK Parti'nin DEAŞ'a destek olduğunu ispat et ben bu makamda durmam çekilirim. Ama sen çekilebilir misin? Çekilemezsin. Kalkıyor bir kağıt gösteriyor biz senin kağıtlarına alıştık. DEAŞ'ın şu anda tehdidi altında olan sen misin biz miyiz? Sana bir şey söyledim. Gel YPG/PYD/PKK'nın terör örgütü olduğunu söyle. El Nusra terör örgütü dedin mi diyor. El Nusra terör örgütüdür.Şimdi de aynısını Afrin'de yapalım istiyoruz. Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönsün istiyoruz. 3.5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı konu. Ama bu gerçeği görmemiz gerekiyor. Rusya ve İran ile birlikte İdlib'de güvenli bölge adımlarını attık. Son olarak Afrin'e Zeytin Dalı Operasyonu'nun düğmesine bastık.Bir Türklüğe karşıymışız. Türk Tabipler Birliği'nin Türk kavramına layık bir yanı yok. Türkiye Barolar Birlği'nin de öyle bir yanı yok. Çıkarılacak kanunlarla bu ülkede tüm hukukçular tüm doktorlar kendi vakıflarını rahatlıkla kurabilecekler. Ondan tutuştular. Kullanamayacaksınız artık. Ne Türk kavramını ne Türk ismini kullanamayacaksınız. Zeytin Dalı operasyonuyla pek çok gerçeği gördük. Verdiğimiz her şehidimiz tabi ki yüreğimizi yakıyor. Biliyoruz ki ecdadımız bu toprakları kanla yoğurarak vatan yaptı.Türkiye'nin bölgede uygulamaya başladığı aktif politika içeride ve dışarıda pek çoklarını rahatsız ediyor. PKK'ya PYD'ye terör örgütü demeyenlere milletimizin söyleyeceği bir çift sözü mutlaka olacaktır.İçeride artık ihanet boyutlarına varan tavırları sizler de görüyor, takip ediyorsunuz. Bunların içinde ülkemiz bir başka devlet ile savaşa girse, safını karşı taraftan söyleyeceğine kadar olan var. Bunları CHP'de görebilirsiniz. Sırf Türkiye düşmanlarına malzeme vermek için operasyonlarımızda sivillerin hedef alındığı iddiasını ortaya atabilecek kadar alçalanlara rastladık. Bunlar AB'de PKK'yı terör örgütü ilan etti. İlan ettiği halde bunların paçavrasını nasıl oluyor da bunlar boyunlarına asıyorlar. Bunlarla birlikte hareket edenler, onlar da aynı. Onları hiçbir zaman samimi bulmadığımız yüzüne yüzüne vuracağız.Sözde aydın, akademisyen, sanatçı kisveli kişilere de yazıklar olsun diyorum. PKK'ya, PYD'ye terör örgütü demeye dili varmayanlara milletimizin ilk fırsatta söyleyecekleri bir çift sözü elbette vardır.Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere Suriye'de olabilir. İsrail canı istediği zaman Suriye'de operasyon yapabilir ama Türkiye 911 kilometre sınırının olduğu Suriye'de olamaz. Var mı 25 kuruşa simit ya. Türkiye son birkaç ayda 1000'e yakın roketin ülkesine yöneldiği Suriye'ye ayak basamaz he? 700'ü aşkın taciz ateşi yaptılar, 100'e yakın kardeşimiz şehit oldu. Biz hala 'seyredin' diyeceğiz. Hasbinallah. 13-14 yaşındaki çocukları eğitip bunları savaş meydanlarına gönderiyorlar. Bazen sözün bittiği yer vardır ya. Bu konu da öyle. Bunlara kalsa bize yağmurlu havada bir bardak su bile vermeyecekler.Dün Dışişleri Bakanımı İran'a gönderdim, bu sabah Putin ile görüşme yaptık. Yoğun bir şekilde bu süreci devam ettiriyoruz. Çünkü, Türkiye olarak biz burada kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mecburuz. Bunun başka çıkar yolu yok. Suriye'nin de IRak'ın da gönül coğrafyamız diğer yerlerin de bizim için kendi topraklarımızdan farklı olmadığını söylüyoruz. Bizim için Suriye halkı önemli, Esed değil. Devlet terörü estirmiştir. Hala da öldürmeye devam etmektedir. Bziim derdiğimiz 3.5 milyon Suriyeli kardeşlerimize, evlerine, topraklarına dönmelerini sağlamaktır. Samimi olanlar buyursunlar, her türlü hizmeti yapalım.Bir asır önce çekildiğimiz toprakları yüreğimizden sildiğimizi sananlar yanılıyorlar. Öyle olmadığını bildikleri için hepimizi birden hedef alıyorlar. Milletimiz bu büyük oyunun farkındadır. Siyasi, ekonomik, askeri, kültürel olarak yıllarca hep kilitlendik, kaldık. Kendi uçağımızı, kendi otomobilimizi yapmaktan kendi silahımızı yapmaya pek çok girişim engellendi. Bugün pek çok konuda sıfırdan başlayarak kendimize yeni bir savunma sanayii inşa etmeye çalışıyoruz. Allah'ın izni, milletimizin desteği ile bu meselenin de üstesinden geleceğiz.Şimdiye kadar yaptıklarımız ısınma turları bile sayılmaz. Askerimizin eğitiminden silahına kadar ülke savunması için gereken her projeyi hayata geçireceğiz.