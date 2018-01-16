Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Amerika'ya sert terör mesaj: Boğacağız



'HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI'

‘KALLEŞLER ORDUSU’

'BAYRAKLARINIZI İNDİRİN'

2 AY SONRA SÜRPRİZ ZİYARET



TV’DEN İZLEDİLER



HAWK FÜZELERİ AFRİN'E ÇEVRİLDİ



SINIRA YIĞINAK

İdil Janet Demiray

Erdoğan Amerika’yı da “Teröristlerle aramızda durmayın. Aksi takdirde istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız” diye uyardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin denetimindeki Afrin’e yönelik operasyon hazırlıkları konusunda mesajlar verdi. Erdoğan, PYD/YPG’lilerden ‘Suriye Sınır Güvenliği Gücü’ oluşturacağını açıklayan Amerika’yı da ilk kez bu kadar sert ifadelerle uyardı. Erdoğan, “Silahlı Kuvvetlerimiz, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır, harekat her an başlayabilir. Ardından sıra diğer bölgelere gelecek” dedi.Erdoğan şunları söyledi: “Kıçı kirli bazıları Suriye’de kalkıp bize tehdit sallıyor. PYD imiş, YPG imiş, DEAŞ’mış, topunuz gelin tepenize ineceğiz. Amerika, ülkemiz sınırları boyunca bir terör ordusunu kurduğunu kabul etmiştir. Bize düşen de bu terör ordusunu daha doğmadan boğmaktır. O kurduğun 30 bin kişilik ordu, orada seni tam anlamıyla temsil edemeyecek ve stratejik ortağının karşısında rezil rüsva olacaksın. Bu ordunun adı kalleşler ordusudur.”“Müttefiklerimize, dostlarımıza söyleyeceğimiz şudur; teröristlerle aramızda durmayın. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek istenmeyen hadiselerden biz sorumlu olmayız. Terör örgütünün üslerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki o bayrakları size teslim etmek zorunda kalmayalım. Üniformalarındaki işaretlerinizi söküp alın ki teröristlerle birlikte onları da toprağa gömmek zorunda kalmayalım.”Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani dün Türkiye’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile Beştepe’de 2.5 saat görüştü. Görüşmeye, Erdoğan’ın damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de katıldı.Öğle yemeğinin de yenildiği görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki gelişmeler ele alındı. Yemekte, Katar Emiri’nin gelişiyle ilgili televizyon haberlerinin takip edilmesi dikkat çekti. Katar Emiri Al Sani en son geçen Eylül’de Ankara’ya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kasım’da Katar’ı ziyaret etmişti.Hatay Kırıkhan’daki 12’nci Hawk Batarya Komutanlığı’nda bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının namluları Afrin’e kilitlenmiş durumda. Hawk’ların menzili 40 kilometre.Afrin operasyonu öncesi Hatay’daki sınır birliklerine askeri sevkiyat devam ediyor. Irak sınırında bulunan Şırnak Silopi’den Hatay’a çok sayıda tank ve obüs gönderildi.