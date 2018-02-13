Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Haluk Pekşen'e tazminat davası



VATİKAN YALANLAMIŞTI

Serap Belovacıklı

, Papa Franciscus ile görüşmek için yüklü miktarda bağış yapıldığını iddia eden CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'e 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verdiği dava dilekçesinde, Pekşen'in, Vatikan ziyaretine ilişkin basın açıklamasında Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal eden ifadeler kullandığı belirtildi.Pekşen'in açıklamalarına yer verilen dilekçede, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu kaydedildi.Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Dönem Başkanı olarak Kudüs meselesine dikkat çekmek için yaptığı ziyarete gölge düşürülmek istendiğine dikkat çekilen dilekçede, şunlar kaydedildi:"Davalının iddialarının aksine Sayın Cumhurbaşkanımızın Papa'yı ziyaret etmesindeki amaç, Kudüs'ün statüsü başta olmak üzere Ortadoğu'daki duruma ilişkin konularda konuşmak, ülkemizin bu hususlardaki kati sınırlarını Katolik camianın lideri konumundaki Papa'ya ve bu vesileyle bütün dünyaya bir kez daha bildirmek ve Kudüs meselesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın üstün çabaları sonucu geliştirilmiş olan ortak Kudüs hassasiyetinin devamını sağlamaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı çerçevesinde bölgede barış sağlanması amacına yönelik yürüttüğü diyalog ve müzakereler, davalı ve mensubu bulunduğu siyasi parti tarafından anlaşılamamıştır. Aksine 59 sene sonra ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Vatikan'a gerçekleştirilen ziyaretin önemine gölge düşürmek amacıyla davalı tarafından Sayın Cumhurbaşkanımızın kişiliğini hedef alacak şekilde gerçek dışı beyanlarda bulunulmuştur."Erdoğan'ın Papa Franciscus ile görüşmek için bağış yaptığı iddiasının, Vatikan Sözcü Yardımcısı Paloma Garcia Ovejero tarafından da yalanlandığı hatırlatılan dilekçede, "Ovejero, yaptığı açıklamada, davalının haksız ve mesnetsiz iddialarına yönelik 'Kesinlikle doğru değil, olabilecek en güçlü şekilde yalanlıyoruz. Bir devlet lideri Papa ile görüşmek isterse Papa kendisiyle görüşür. Ne Erdoğan'ın ne de herhangi bir devlet liderinin bağış yaparak, karşılığında Papa ile görüşmesi diye bir uygulama söz konusu olamaz.' demiştir. Vatikan tarafından yapılan söz konusu açıklamadan da görüldüğü üzere davalının iddialarının gerçeklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.Peşken'in 8 Şubat'ta yaptığı açıklamalar, dilekçenin ekinde delil olarak sunuldu.AA