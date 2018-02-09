15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Milletvekili Mahmut Tanal hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Aydın, CHP'li Tanal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunurken, iftira ve hakaret suçu işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Milletvekili Mahmut Tanal hakkında iftira ve hakaret suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz suç duyurusu üzerine kendisiyle ilgili hakaret ve iftira suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.


NE OLMUŞTU?


CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Savcılık çıkışında konuşan CHP'li Tanal "Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çukurca'da tuzaklanmış araç bulundu

Çukurca'da tuzaklanmış araç bulundu
'Babanızı yakışıklı çekin' demişti! Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı

'Babanızı yakışıklı çekin' demişti! Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı
Son dakika! Zonguldak-İstanbul Karayolu'nda heyelan

Son dakika! Zonguldak-İstanbul Karayolu'nda heyelan
Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması

Son Dakika...TSK'dan Afrin açıklaması
İstanbul'da tarihi rezalet!

İstanbul'da tarihi rezalet!
Kudüs için Türkiye'nin ilk araştırma merkezi kuruluyor

Kudüs için Türkiye'nin ilk araştırma merkezi kuruluyor
Bu ilanı verenler şimdi yandı

Bu ilanı verenler şimdi yandı
Apartman dairesinde korkutan patlama!

Apartman dairesinde korkutan patlama!
Bekir Bozdağ: Kati Piri’yi bakanlığa almadım

Bekir Bozdağ: Kati Piri’yi bakanlığa almadım
İstifa eden AK Parti eski Aydın İl Başkanı Erdoğan tarafından yeniden atandı

İstifa eden AK Parti eski Aydın İl Başkanı Erdoğan tarafından yeniden atandı
Kamuda çok sayıda bürokrat görevden alındı

Kamuda çok sayıda bürokrat görevden alındı