Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu



NE OLMUŞTU?

Serap Belovacıklı

'ın avukatı Hüseyin Aydın,hakkında iftira ve hakaret suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " CHP milletvekili Mahmut Tanal’ın Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında yaptığı mesnetsiz suç duyurusu üzerine kendisiyle ilgili hakaret ve iftira suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk." dedi.CHP Milletvekili Mahmut Tanal, mahkemenin PYD'yi terör örgütü olduğuna ilişkin karar vermesinin ardından Salih Müslim'in Ankara'da kabul edildiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve dönemin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.Savcılık çıkışında konuşan CHP'li Tanal "Mahkemenin terörist gördüğü örgütün başındaki kişiyi ise siyasi iktidar terörist olarak görmemiştir. Suçluyu korumuştur, kayırmıştır" dedi.