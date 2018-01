Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Afrin açıklaması

"AFRİN ADIM ADIM KONTROL ALTINA ALINIYOR"



"SURİYELİLER İÇİN YAPIYORUZ"



"SEN NASIL DEVLETSİN DİYE SORMAZLAR MI?"



"BUNLAR IRZ DÜŞMANI"



NEDEN ZEYTİN DALI?



"OBAMA BİZİ ALDATTI"



"MEHMETÇİKLER 'BİZ DÜĞÜNE GİDİYORUZ' DİYORLAR"



"BİZİ BÖLEMEYECEKLER"



"İNLERİNE GİRECEĞİZ"

Serap Belovacıklı

Bu ay sonu itibarıyla muhtarlarımızla buluşmamızın 3. yılını geride bırakıyoruz. Ülkemiz ve dünya tarihinde örneği olmayan geniş tabanlı kucaklaşmaya eşlik ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki 50 bin muhtarın tamamıyla bir araya gelene kadar bu buluşmalarımızı sürdüreceğiz.Yine tarihi bir hadiseyi tüm sıcaklığı yaşadığımız şu günlerde sizlerle dertleşmek üzere bir aradayız. Afrin'i teröristlerden temizlemek için başlattığımız ve Zeytin Dalı adını verdiğimiz operasyon başarıyla sürüyor.TSK'ya ait birliklerle bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan ÖSO unsurları adım adım Afrin'i kontrol altına alıyor. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu operasyon devam edecek.Bu operasyonu Kürt kardeşlerimize karşı gibi göstermeye kimi bizi Suriye'yi işgalle suçlamaya kalkışıyor. Fırat Kalkanı'nda yüzlerce PKK'lıyı YPG'liyi etkisiz hale getirdik. Önce teröristlerine kökünü kurutacağız sonra da yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için? 3,5 milyon benim ülkemde misafir ettiğimiz Suriyeliler için. Onları anavatanlarına geri göndereceğiz. Sürekli çadırda iskan edecek halimiz yok. Bunların birbirinden farkı yok. Al YPG'yi vur DEAŞ'a. Her iki örgütün ipini tutanlar işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde diğerini kullanıyorlar.Bu ülkeler daha düne kadar bizim kimlik bilgilerini verdiğimiz teröristleri kontrol altındayı tutmayı becerememişlerdir. Şimdi çok daha vahşi teröristlerle muhatap olduklarında neler yapacaklarını göreceğiz.İşte dost Almanya. Yolcularımız dönüş yapıyorlar PKK'lılar oradaki kardeşlerimizi alıyorlar ellerindeki sopalarla dövmeye yöneliyorlar Alman polisi seyrediyor.Havalimanında bu yapılıyor bunlara müdahale yok. Söylediğimiz zaman da doğru değil diyorlar. Biz bu gördüklerimize sessiz mi kalalım. Oradaki yolcunun güvenliği yoksa sen nasıl devletsin sormazlar mı?Kobani'den kaçanlar yüzbinlerce insan evlerine geri dönmüyor. Çünkü oradan DEAŞ gitti ama bir başka örgüt çöreklendi. Bunlar barbar.Bunlar ırz düşmanı, postmodern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri. Elinde onbinlerce çocuğun kadının kanı olan bu örgütü destekleyip Türkiye'ye saldıranların insanlığından şüphe ederim. Kadınları çocukları çukur eylemlerinde canlı kalkan olarak kullanan bu zihniyet Fırat Kalkanı harekatında karşımıza çıkmıştı.Zeytin dalı bizim inancımızda kutsaldır. Bu aynı zamanda özgürlüklerim müjdecisidir. Biz zeytin dalı olarak kullanırken dedik ki toparlayalım kucaklayalım.Bu bir samimiyet testidir. Türkiye sadece kendi sınırlarını korumakla kalmıyor aynı zamanda insanlığın onurunu kurtarıyor. Münbiç'ten başlarayak oyunları boza boza devam edecek bölgemizi bu musibetten temizleyeceğiz.Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinik Harekatı vardı. Obama bizi aldattı. O harekat Münbiç'i teröristlerden temizleme harekatıydı.Sözlerinde durmadılar. Bize söz verdiler teröristleri Fırat'ın doğusuna süreceğiz dediler. Münbiç'i gerçek sahiplerine bırakacağız dediler sözlerinde durmadılar. Hesap başkaydı. Hesap orada yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını Kürt devleti koyuyorlardır.Orada Kürt yok ki Arap var. Bunları söyleyince rahatsız oluyor beyler. Kusura bakmayın bundan hiç bir zaman geri durmayacağız. Bunların kökünü kazıyacağız.Ya çekip gidecekler ya çekip gidecekler başka çaresi yok. Bizim derdimiz oranın toprakları değil orada adaletin tesisidir. Bizim derdimiz 3,5 milyon Suriyelinin kendi topraklarına dönüşünü sağlamaktır.Bu mücadelenin bir bedeli var. 2015 Temmuz'dan bu yana terörle mücadelede binin üzeirnde şehit verdik. ÖSO ile bizim 7-8 şehidimiz var. 268 terörist etkisiz hale getirildi.Rabbim bize dünya hayatını ahiret hayatı için feda edenlerin diri olduklarını müjdeliyor. Mehmetçikle yapılan röportajlara baktığımız zaman ne diyorlar 'Biz düğüne gidiyoruz' diyorlar. Buradan Zeytin Dalı operasyonunda şehit olanlara Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum.Ülkemizin son 15 yılı milli birlik ve bütünlüğümüzün güçlenmesine vesile oldu. Hangi mücadeleye girersek girelim biliyoruz ki arkamızda koskaca bir millet var. Vatana sahip çıkmanın kolay olmadığını gayet iyi biliyoruz.Biz kendi işimize dört elle sarılacağız. Esnaf dükkanında memur dairesinde çiftçi toprağında iş adamı ofisinde elinden gelenin en iyisini yapacak ki vatanımıza borcumuzu ödeyelim.Elbette dualarımız askerlerimizle birlikte olacak. Ama vatanımız için yapacağımız en güzel iş kendi sorumluluk yetki ve kabiliyet alanımızda yapabileceğimizin en iyisini ortaya koymaktır. Bizi bölemeyecekler. Biz birbirimiz yaratandan ötürü seveceğiz paradan puldan makamdan dolayı değil.Bizim vatanımız tarla değildir şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Üzerinde kimse bölme parçalama oyunlarına giremez. O zaman her birimiz tank oluruz, top oluruz inlerine kadar gireriz.Türk askeri her türlü riski alarak eğildi toprağı pas geçecek şekilde gitti bombayı inlerine bıraktı. İnlerine gireceğiz. Ve bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devletimiz yoktur. Bu yola böyle devam edeceğiz.