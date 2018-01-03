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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce talimatı: 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin vermeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017'nin son gününde Düzce'yi ziyaret ederek, 12 Kasım 1999'da depremin yıktığı bu kentte vali ve belediye başkanına, 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Düzce talimatı: 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin vermeyin
Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Aralık 2017'de kenti ziyarete etmesi hakkında bilgi verdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Vali Dağlı, Erdoğan'ın Düzce’de 3 katın üzerinde yapılaşmaya izin verilmemesi talimatı verdiğini açıkladı.

Vali Zülkif Dağlı, Bağlantı yolu, OSB’lerin durumu ve eğitim alanında yapılan çalışmaları Erdoğan'a aktardığını belirterek, şöyle konuştu:

"Düzce’de neler yapıldığını ve neler yapılmakta olduğunu kendileri çok iyi biliyor. Özellikle Bağlantı yolunu sordu. OSB’lerin durumunu ve mesleki eğitim çalışmalarını kendisine arz ettim.

Eğitim konusunu ve belediye hizmetlerini konuştuk. Kendisi özellikle Düzce’de çok katlı yapılara izin verilmemesi talimatı verdi. Düzce’nin deprem bölgesi olduğunu ve 1-2’nin üzerine çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Çok katlı yapılardan rahatsız olduğunu ifade etti. Ben de Belediye Başkanımıza durumu aktardım. Sayın Bakanımıza da Cumhurbaşkanımızın talimatını arz ettim. Ayrıca yapılaşmanın, imarın daha iyi olması gerektiğini belirtti, etrafın derlenip toparlanması talimatını verdi."

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